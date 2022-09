Veronalennukset sattuivat aivan väärään hetkeen, ja niiden perustelut olivat huonot

Pääministeri Liz Trussin johtama Britannian uusi hallitus ajaa itsensä poliittiseen ja maansa taloudelliseen umpikujaan.

Hallitus päätti alentaa verotusta tavalla, joka edistäisi hyvätuloisten asemaa. Hallitus aikoo myös purkaa taloutta koskevaa sääntelyä.

Trussin hallitus poikkeaa heti alkumetreillään edeltäjästään, Boris Johnsonin johtamasta hallituksesta. Johsonin hallitus keskittyi pysymään vallassa pelailemalla. Trussin hallituksen toimilla on selvä ideologinen sävy: tarkoitus on lisätä entisestään varakkaiden ihmisten ja markkinoiden vapauksia maassa, jossa talous on jo entuudestaan sääntelyn puolesta hyvin kevyt. Hallituksen suunta vaikuttaisi olevan se, jota britit halusivatkin äänestäessään EU-eron puolesta – lisää vapautta.

Todellisuudessa britit eivät ole sen suurempia markkinavapauksien kannattajia kuin suomalaisetkaan. Britit toivoivat EU-kansanäänestyksessä maaltaan lisää ennustettavuutta ja suojelua turvattomaksi kokemassaan globalisaatiossa. Eivät edes konservatiivit ole vapaiden markkinoiden kannattajia, koska se voisi uhata heidän bisneksiään.

Trussin hallituksen talouspoliittinen linjaus ei ollut niin merkittävä, että se olisi normaalioloissa aiheuttanut näin dramaattisia reaktioita: punnan kurssi syöksyi, Englannin keskuspankki tuli hätiin, valuuttarahasto IMF tyrmäsi suvereenin valtion talouspolitiikan ja luottoluokittajat heräsivät. Kyse oli ajankohdasta ja lähihistorian painolastista. Jos EU:sta eronnut, brexitin ja koronaviruspandemian aiheuttamista toimitusketjujen katkeilusta sekä inflaatiosta kärsivä maa tekee äärimmäisen geopoliittisen jännityksen aikana talouden tasapainoa horjuttavia valintoja huonoin perusteluin, se toimii vastuuttomasti.

Tie on auki Labourille, jonka kannatus nousee jyrkästi. Konservatiivit suuntaavat kohti ideologisia valintoja, mutta Labour on päässyt irti aiemmasta ideologisesta valinnastaan, äänestäjänpelätin Jeremy Corbynista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.