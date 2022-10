Korkeakoulutettujen etujärjestön varapuheenjohtajat paheksuvat lähtevän puheenjohtajansa ennenaikaista vaalikampanjaa.

Akavan puheenjohtajan tehtävät jättävä ja kokoomuksen listoilta eduskuntaan tähtäävä Sture Fjäder käy jo täyttä päätä eduskuntavaalikampanjaa, vaikka hän lopettaa nykyisessä pestissään vasta marraskuussa Akavan liittokokouksessa.

Kesällä paljastui Fjäderin ja Akavan keskeisten liittojohtajien salainen kassakaappisopimus. Sen mukaan Fjäder jättää puheenjohtajan tehtävät kesken nykyisen kauden. Kassakaappisopimuksessa olivat mukana ne liitot, joiden äänimäärä takasi Fjäderin jatkon edes pätkäpestille. Muuten tukea ei olisi välttämättä tullut.

Keskusjärjestön varapuheenjohtajat julkaisivat kuluneella viikolla erittäin harvinaisen kirjeen, jossa he tuomitsivat Fjäderin avoimen politikoinnin, kun puheenjohtajakautta on vielä jäljellä. Allekirjoittajista Tekniikan akateemisten (Tek) toiminnanjohtaja Jari Jokinen pyrkii Akavan seuraavaksi puheenjohtajaksi. Toinen ehdokas on julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön Jukon toiminnanjohtaja Maria Löfgren. Fjäder on liputtanut Jokisen puolesta.

Sosiaalisessa mediassa Fjäder on arvostellut nykyistä punamultahallitusta ja toivonut maahan Petteri Orpon (kok) johtamaa porvarihallitusta. Akavan pitäisi olla puolueisiin sitoutumaton työmarkkinajärjestö.

Varapuheenjohtajien yhteisessä kannanotossa purkautuu pitkäaikainen tyytymättömyys Fjäderin itsevaltaiseen, johtajakeskeiseen ja ennakoimattomaan johtamistyyliin. Liittojohtajat eivät ole olleet Fjäderin ainutlaatuisesta merkityksestä Akavalle samaa mieltä kuin Fjäder itse.

Hankolainen Fjäder on varmaan ruotsinkielisenä kokoomusehdokkaana laskenut tukijoukkojensa kanssa, että hän pääsee suuresta vaalipiiristä eduskuntaan – varsinkin, kun Uudellamaalla on runsaasti kokoomusääniä jaossa Elina Valtosen siirryttyä ehdolle Helsinkiin. Akavassa taidetaan huokaista helpotuksesta Fjäderin lähdettyä.

