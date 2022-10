Keskuspankin uskottavuus on kovaa valuuttaa

Jos Euroopan keskuspankki ei nostaisi korkoja kymmenen prosentin inflaation aikana, euroalueen tärkein tukija devalvoisi uskottavuutensa.

Viikonloppuna sosiaalisessa mediassa virisi aktiivinen keskustelu pääministeri Sanna Marinin (sd) rahapoliittisista näkemyksistä. Tai oikeastaan virisi keskustelu siitä, mitä Marin mahtoi tarkoittaa lainatessaan twiittiinsä tutkija Antti Ronkaisen Suomen Kuvalehdessä julkaistua kirjoitusta.

Lainaus kuului näin: ”Vallitsevissa rahapolitiikan ideoissa on jotain pahasti vialla, kun keskuspankit suojelevat uskottavuuttaan ajamalla taloudet taantumaan.” Ronkainen arvostelee keskuspankkeja siitä, että ne jouduttavat ja syventävät taantumaa korkojen ”aggressiivisilla korotuksilla”. Marinin twiitistä moni päätteli, että pääministeri yhtyy Euroopan keskuspankkia (EKP) koskeviin moitteisiin.

Kun Euroopan keskuspankki perustettiin ja eurojärjestelmä rakennettiin, euromaiden kesken oli kiistaa siitä, kuinka itsenäinen keskuspankista tehtäisiin. Kiista kiteytyi Ranskan ja Saksan väliseen vääntöön. Ranska halusi, että keskuspankki kuuntelisi aktiivisesti jäsenmaiden talouspolitiikan päättäjiä, kun pankki tekee rahapolitiikan päätöksiä. Saksa ei halunnut tätä missään tapauksessa.

Saksalle oli tärkeää, että rahapolitiikassa keskitytään inflaation hillintään. Saksa pelkäsi, että ranskalainen linja veisi hiljalleen siihen pisteeseen, jossa keskuspankin työ inflaatiohaukkana halvaantuisi erilaisten, euromaasta toiseen poikkeavien talouspoliittisten tarpeiden vuoksi.

Saksa voitti tämän kilvan, mutta kuin korvaukseksi Ranska sai kammettua euroon mukaan maita, joiden Ranska kuvitteli noudattavan omia talousnäkemyksiään ja -tarpeitaan. Italia ja Kreikka olivat tällaisia, euron perustamisen hetkellä yhteiseen rahapolitiikkaan hieman epäkypsiä maita.

Jälkikäteen arvioiden on selvää, että saksalainen linja oli parempi. Se suojeli Euroopan keskuspankin uskottavuutta tehokkaammin.

Ronkaisen – ja ehkä myös Marinin – harha on, että uskottavuus koetaan jotenkin vähäarvoisena sivuseikkana. Keskuspankille uskottavuus on kuitenkin kovinta valuuttaa. Tämän huomasi esimerkiksi vuonna 2012, kun EKP:n pääjohtaja Mario Draghi pysäytti eurokriisin parilla virkkeellä: ”EKP on valmis tekemään mandaattinsa sisällä mitä tahansa tarvitaan, jotta euro säilyy. Ja uskokaa minua, se riittää.”

”Uskokaa” oli avainsana. Draghi ei puhunut Mario Draghina ja omakohtaisen uskottavuutensa varassa, vaan takana oli valtava arsenaali, EKP:n uskottavuus. Ja se riitti: tyrskyävä meri tyyntyi hetkessä.

Viime vuosina EKP on hiljalleen siirtynyt pois alkuperäiseltä sijaltaan. Keskuspankki on omaksunut eurokriisin ja koronaviruspandemian aikaisilla tukitoimillaan ja inflaatiotavoitteiden tarkistuksellaan yhä suuremman roolin reaalitalouden tukijana. Matalan inflaation aikana inflaation valvonta siirtyi taka-alalle. EKP toivoi vuosia, että euromaiden talouspolitiikka ja EKP:n rahapolitiikka tukisivat toisiaan paremmin, koska euro voisi silloin paremmin. Jäsenmailla ei ollut suurta kiinnostusta tehdä näin ja edistää synergiaa.

Kun EKP on tullut ulos kaapista ja siirtynyt hieman reaalitalouden puolelle, se on riskeerannut uskottavuuttaan. Pankista on tullut peluri samalle kentälle, jolla jäsenmaat jo ovat.

Englannin keskuspankki tietää, mitä siitä voi seurata. Se joutui viime viikolla pelastamaan Britanniaa hallituksen vastuuttoman talouspolitiikan seurauksilta.

Jos EKP kohtaa muuttuneessa roolissaan kymmeneen prosenttiin kiihtyneen inflaation ja jättää reagoimatta koroilla, se devalvoi tärkeimmän valuuttansa, uskottavuutensa.

Jäsenmaiden hallitusten – kuten velkaantuneen Marinin hallituksen – pitäisi olla hyvin huolissaan tällaisesta tilanteesta, sillä jäsenmaiden saavutusten lista ja uskottavuus euroalueen tukemisessa on heikompi kuin EKP:n.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.