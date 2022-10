Energiansäästötalkoissa kansalaisilta edellytetään solidaarisuutta toisiaan kohtaan, mutta EU:n jäsenvaltiot suuntaavat kohti itsekkyyttä.

Eurooppalaisilta toivotaan ensi talvena erilaista suhtautumista energiaan kuin mihin Euroopan valtiot ovat valmiita. Kansalaisilta edellytetään solidaarisuutta toisia kansalaisia kohtaan, mutta EU-maat suuntaavat kohti energianationalismia tai -protektionismia.

Suomen sähköntuotanto on yllättävän hyvällä mallilla. Viime päivinä Olkiluodon kolmosreaktori on tehnyt sähköä täydellä voimallaan. Vaikka sää on ollut välillä tyyni, eikä tuulivoimasta ole ollut silloin mitään apua, Suomi on tuottanut sähköä melkein saman verran kuin on kuluttanut, tuulisena torstaina ylikin. Ja parina viime päivänä sähkö on ollut halpaa.

Tilanne ei ole yhtä hyvä Keski-Euroopassa. Saksa ja Ranska ovat jo jääneet ilman venäläistä kaasua. Toimitukset myös Italiaan katkesivat, mutta alkoivat sitten uudelleen. Kaasua korvataan muista energialähteistä tehdyllä sähköllä. Sähkön kysyntä kasvaa ja hinta nousee. Ranska on ollut sähkön viejä, koska sillä on runsaasti ja tasaisesti sähköä tuottavia ydinvoimaloita. Nyt moni niistä on huollossa.

Jos siirtolinjat Suomesta Keski-Eurooppaan olisivat niin riittävät, että sähkö saataisiin esteettä Keski-Euroopan markkinoille, juuri omavaraisuuden kynnykselle päässeestä Suomesta virtaisi vuolaasti sähköä kovempien hintojen markkinoille. Suomen tilanne heikkenisi. Miten Suomen päättäjät suhtautuisivat silloin sähkösolidaarisuuteen?

Koska siirtolinjojen pullonkaulat pidättelevät virtaa etelään, energianationalismi ei ole kasvanut Suomessa samalla tavalla kuin monessa muussa maassa. Esimerkiksi Ranskassa energia-asioista vastaavat ovat varoitelleet, että sähköä ei ehkä riitä Italiaan asti myytäväksi. Italian todennäköinen seuraava pääministeri Giorgia Meloni on luvannut panna vastedes Italian omat intressit ensimmäisiksi, kun energia-asioista päätetään. Slovakia, Saksa ja Norja uhkaavat rajoittaa sähkön vientiä. Unkari on kertonut, että jos se saa Venäjän etuja myötäilemällä venäläistä maakaasua, sitä ei riitä muille maille. Vastaavia ilmoituksia on odotettavissa muistakin maista, kun ilmat kylmenevät.

Energianationalismi ei rajoitu energiavirtojen säätelyyn. Euroopan maat ovat alkaneet kilvan suojata omaa teollisuuttaan ja kuluttajiaan energian hintojen nousulta. EU-jäsenenä Britannia tunnettiin vapaiden markkinoiden kannattajana. Nyt maan hallitus on vaikeuksissa ja inflaatio kova, ja Britannia nousee kärkisijoille suurimpia julkisia energiatukia listattaessa. Myös Saksa kirii listauksessa uudella 200 miljardin euron paketillaan kohti ykkössijaa.

Energiatuissa on se ongelma, että niissä ei ole maiden välistä koordinaatiota. Eri maissa tuet poikkeavat toisistaan. Energiaministerit ovat pitäneet useita kokouksia, mutta synkronointia on saatu aikaiseksi vain sen verran, että energian säästämistä suositellaan kaikkialla.

Toinen ongelma on, että esimerkiksi kaasun hintaa kohtuullistavat paketit lisäävät tai vähintäänkin pitävät ennallaan kaasun ja muun energian kulutusta. Se nostaa hintaa energiapulan oloissa. Varakkaimmat maat antavat isoimmat tuet. Köyhemmät valtiot kohtaavat energiamarkkinoilla puutteesta kumpuavat kovat hinnat, joita ne eivät pysty kompensoimaan. Venäläisen maakaasun loputtua EU-maat kilpailevat keskenäänkin nesteytetyn maakaasun eli lng:n lasteista, ja tämä kilpailu on kovaa.

Koordinoimattomat energiatuet muuttavat kilpailutilannetta ja synnyttävät markkinoiden toimintaa yleisesti vääristäviä kilpailuetuja. Saksalle kuuluu iso vastuu siitä, että Eurooppa sitoi kohtalonsa venäläiseen kaasuun. Kun energiasokki iski, Saksa polkee valtavilla tuillaan muiden maiden varpaille.

Samaan aikaan kuluttajilta toivotaan solidaarisuutta. Älkää lämmittäkö sähkösaunojanne yhtä aikaa lauantai-iltana. Säästäkää lämmintä vettä, jotta naapurikin saisi kätensä pestyä. Viilentäkää olohuone, jotta kaikilla olisi makuuhuoneessa edes haaleat varpaat.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.