Koronaviruspandemia ja inflaatio ovat tönineet suomalaisia eri suuntiin. Korona ajoi etsimään isompia asuntoja ja kesämökkejä maaseudulta sekä siirtymään kauemmas keskustoista. Inflaatio ja lainakorkojen nousu vaelluttavat kansaa vastakkaiseen suuntaan – kohti pienempää, kohti keskustoja, kohti kustannusten laskua.

Asuntolainoja myöntävät pankit ovat tehneet asiakkaittensa maksukykyä koskevia testejä. Usein on tarkistettu, riittävätkö rahkeet, jos lainoista joutuu maksamaan kuuden prosentin koron. Vielä pari vuotta sitten, korona-aikana nollakorkomaailmassa, tällainen korkotaso oli epäuskottava, mutta tänä vuonna asuntolainojen korot ovat nousseet ripeää tahtia. Kuudessa prosentissa ei olla, mutta kolme prosenttia voi kohta mennä rikki. Eikä korko ole ainakaan alempi, jos koron tarkistuspäivä on muutaman kuukauden päässä.

Pankkien tekemissä testeissä on ollut se perusvika, että niissä ei ole otettu riittävästi huomioon kovaa inflaatiota. Siksi testit eivät ole olleet riittävän pessimistisiä. Nyt eivät nouse vain lainojen korot vaan kaikki elämisen kustannukset ruoasta liikkumiseen ja lämmitykseen. Reaalimaailmassa monet asuntolainaa ottaneet siirtyvät jo lainojen rasitustestien ulkopuoliseen maailmaan.

Monet 1990-luvun laman kokeneet ja 15 prosentin asuntolainojen korkoja lama-aikana maksaneet ihmettelevät, miksi monet hyvätuloisetkin kokevat nyt parin kolmen prosentin korot järkyttävän koviksi. Eikä viiden kuuden prosentin asuntolainakoroistakaan ole kuin viitisentoista vuotta.

Nähtävästi nollakorkomaailman edut ulosmitattiin kaikessa muussa kulutuksessa. Kun lainojen korot eivät rasittaneet ja ne oletettiin vakaiksi vuodesta toiseen, muuta kulutusta voitiin turvallisin mielin lisätä tappiin saakka. Kun turva lisääntyi yhdessä kohtaa, turvattomuutta lisättiin toisessa.

Esimerkiksi käy asuntosijoittaminen. Sijoitusasuntojen hankkimisesta alkoi tulla yleistä kansanhuvia, kun asuntosijoittaminen tuntui varmalta ja harvinaiselta tavalta kasvattaa rahan arvoa korottomana aikana. Asuntojen ostamisen apuna käytettiin taloyhtiölainoja – ne kun tiedettiin nollakorkomaailmassa riskittömiksi.

Turvallisuuden ulosmittaamisen huomaa siitä, miten suuria ja miten pitkäaikaisia taloudellisia ratkaisuja tehtiin nollakorkomaailman oloissa tuosta vain ja hetkessä.

” Mökkeily ei enää huvittanut, kun tuli syksy.

Kesämökit olivat kivoja juttuja pandemian jyllätessä. Niitä ostettiin, kun kaupungissa tuli ahdasta eikä laina maksanut mitään. Mökkeily ei enää huvittanutkaan, kun tuli syksy ja kädentaidot loppuivat. Myyminen alkoi kiinnostaa enemmän kuin kattokourujen puhdistus.

Asuntojen ja kesämökkien kauppa hiljenee. Asuntoa on entistäkin vaikeampi saada myytyä, jos se on kaukana asutuskeskuksista ja – herra varjele! – suorassa sähkölämmityksessä. Ylläpitolämpöä vaativa sähkölämmitteinen kesämökki on ensi talvena hirvitys.

Kun asunnoista, sijoitusasunnoista ja mökeistä halutaan irti yhtä aikaa ja kohoavien asumiskustannusten hetkellä, hinnat laskevat väistämättä. Suunta on jo näkyvissä.

Tällaisen ilmiön ymmärtämisessä 1990-luvun laman ja sitä edeltäneen kulutusjuhlan kokeneiden muistoista on apua. Onneksi nyt ei ole odotettavissa samanlaista kansallisvarallisuuden arvon romahdusta kuin tuolloin.

Ajat poikkeavat ainakin kahdessa isossa asiassa. Suomi matkaa taantumaan, mutta työllisyysaste ei putoa kuten 1990-luvulla – ostovoima laskee, mutta ei romahda. Toinen onni on, että Suomi on ison, kansantaloutta ja rahoitusjärjestelmää vakauttavan valuutta-alueen osa. Suomalainen on ehkä ulosmitannut liikaa turvallisuuden kasvua, mutta ulkopuolinen järjestelmätason turva on vahvistunut.

