Koronaviruspandemia pani huoltovarmuusajattelun uusiksi, mutta Venäjän hyökkäyssota palautti varautumistoimet kylmän sodan asemiin.

Eduskunta käsittelee Suomen ensimmäistä huoltovarmuusselontekoa samaan aikaan kun Itämeren pohjassa sabotoiduista Nord Stream -kaasuputkista pulppuaa satoja miljoonia kuutiometrejä metaania.

Sabotaasin kaltaiset hybridioperaatiot kriittisiin kohteisiin ovat uusin rintama Venäjän ja lännen vastakkainasettelussa. Kriittistä infrastruktuuria ovat juuri kaasuputket, sähkönsiirtojohdot ja datakaapelit. Mutta on turvattava myös ruuanjakelu ja se, että ihmiset pääsevät työpaikoilleen.

Huoltovarmuus on kokonaisuus, jonka tavoitteena on pitää yhteiskunnan perustoiminnot mahdollisimman normaaleina, tapahtui mitä vain. Suomessa huoltovarmuusajattelu on tuttua jo pitkän kylmän talven, sijainnin ja energiasyöpön teollisuuden takia. Omia toimia on vahvistettu yhteistyöllä EU:ssa ja Natossa. Naton agendalla esimerkiksi energiaturvallisuus on ollut vuodesta 2008.

Silti koronaviruspandemia yllätti ja toi poikkeusolot. Pandemia pisti valtion maskikaupoille ja koettelee yhä tuotantoketjuja. Huoltovarmuusajattelu meni uusiksi, ja kansainvälisen yhteistyön merkitys korostui – kunnes Venäjän hyökkäyssota palautti varautumistoimet kylmän sodan asemiin.

Ulko- ja turvallisuuspoliittista tilannetta käsitelleessä eduskunnan ajankohtaiskeskustelussa tiistaina kyseltiin joditablettien perään. Ydinsodan uhka teki paluun eduskuntaan, mutta väestönsuojeluajattelu on suomalaisille tuttua. Kyberajan kotivaraan kuuluisi digitaalisen turvallisuuden miettiminen ja varautuminen toimimaan ilman dataa ja puhelinta. Vielä tietoturva ei valitettavasti kuulu kansalaistaitojen ytimeen.

Hybridi- ja kyberuhkien aika yhdistettynä energiamurrokseen korostaa huoltovarmuuden markkinaehtoisuutta. Suomi ei toimisi häiriötilanteessa ilman julkisen sektorin, yritysten ja kolmannen sektorin tiivistä yhteistyötä, josta on pitkät perinteet.

