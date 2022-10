Eduskunta käsittelee uutta translakia, jota osa keskustalaisista vastustaa. Laki koskee varsin pientä, mutta hyvin haavoittuvaista ihmisryhmää, jolle lain uudistuminen vajavaisenakin on tärkeää.

Eduskunta on alkanut käsitellä hallituksen esitystä uudeksi translaiksi. Esitystä on odotettu, sillä nykyinen laki on pahasti vanhentunut. Se muun muassa vaatii todistusta lisääntymiskyvyttömyydestä, kun sukupuolta vahvistetaan toiseksi kuin syntymässä on määritelty.

Uuden lain tarkoituksena on vahvistaa ihmisten itsemääräämisoikeutta niin, että hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuisi ihmisen omaan selvitykseen sukupuolen kokemuksestaan. Lääketieteelliset hoidot eriytettäisiin juridisen sukupuolen vahvistamisesta.

Hallituksen pitkään sorvaama esitys on kompromissi, jota on arvosteltu eri puolilta. Esitys on saanut kritiikkiä siitä, että sukupuolen oikeudellista vahvistamista ei vastakaan sallittaisi alle 18-vuotiaille. Toiset syyttävät lakiesitystä liiankin liberaaliksi.

Vastustajia on myös hallituspuolue keskustassa. Sen kansanedustaja Pekka Aittakumpu kertoi STT:lle, ettei voi äänestää lain puolesta. Sen jälkeen kolme muutakin puolueen kansanedustajaa ilmoitti MTV:n uutisille vastustavansa esitystä, minkä lisäksi osa sanoi vielä pohtivansa kantaansa.

Keskustalaisten vastustusta helpottaa vasemmistoliiton ryhmän hajoaminen potilasturvallisuuslain kohdalla. Kun yhdet ovat jo äänestäneet hallituksen esitystä vastaan ilman pahempia seurauksia, mikseivät toisetkin voisi. Potilasturvallisuuslaki ei tosin ollut hallitusohjelmassa kuten translaki, mutta keskustan kannatuksen putoaminen Ylen kannatusmittauksessa 10,3 prosenttiin voi ajaa irtiottoihin. Etenkin kun perussuomalaiset vastustaa lakia.

Translaki voi näyttäytyä joillekin tilaisuutena poimia voittoja kulttuurisodassa, mutta sellaiseen taisteluun se sopii harvinaisen huonosti. Translaki koskee varsin pientä, mutta hyvin haavoittuvaista ihmisryhmää, jolle lain uudistuminen vajavaisenakin on tärkeää. Näiden ihmisten kohtalon valjastaminen omaan poliittiseen käyttöön olisi sydämetöntä.

