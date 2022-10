Valko-Venäjän ja Ukrainan kansalaisyhteiskuntien palkitseminen Nobelin rauhanpalkinnolla oli tärkeää. Niin oli myös venäläisen Memorialin tukeminen.

Nobel-komitea kertoi perjantaina, että tämän vuoden Nobelin rauhanpalkinnon saajia on kolme: vangittu valkovenäläinen ihmisoikeusaktivisti Ales Bjaljatski, Venäjän siviileihin kohdistamia sotarikoksia dokumentoiva ukrainalainen Kansalaisoikeuksien keskus -järjestö ja venäläinen ihmisoikeusjärjestö Memorial.

Valinta oli hieno. Nobel-komitea palkitsi kolme toimijaa, jotka taistelevat vapauden puolesta oman tai naapurimaansa diktaattoreita vastaan ja osoittavat kansalaisyhteiskunnan merkitystä. Samalla komitea huomioi sekä Valko-Venäjän kansannousun että Venäjän raa’an hyökkäyssodan Ukrainassa ja näytti reitin, jolla Venäjä voisi päästä siitä henkisestä umpikujasta, johon se on itsensä marssittanut.

Palkituista Bjaljatski, 60, on yksi aikamme kiistattomia sankareita. Hän oli jo neuvostoaikana dissidentti ja demokratia-aktivisti. Neuvostoliiton romahdettua itsenäistynyt Valko-Venäjä muuttui pian Aljaksandr Lukašenkan itsevaltaisesti johtamaksi tyranniaksi, mutta Bjaljatski jatkoi kamppailuaan vapauden ja ihmisoikeuksien puolesta. Hänen vuonna 1996 perustamansa ihmisoikeusjärjestö Viasna on muuttunut alansa auktoriteetiksi. Bjaljatski on uhrannut paljon vastustaessaan sortoa. Hän oli vangittuna poliittisin perustein vuodet 2011–2014 ja taas kesästä 2021 alkaen.

Vuonna 2007 perustettu Kansalaisoikeuksien keskus puolestaan on johtava ukrainalainen ihmisoikeusjärjestö, jolla on ollut merkittävä rooli kansalaisyhteiskunnan vahvistamisessa, oikeusvaltion korostamisessa ja demokratian voimistamisessa. Se tutki paenneen presidentin Viktor Janukovytšin hallinnon väärinkäytöksiä, mutta tarkkaili ja raportoi sen jälkeenkin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden painostamista. Se dokumentoi Venäjän miehittämällä Krimin niemimaalla tapahtuvaa poliittista vainoa ja kansainvälisiä rikoksia Donbasissa, jossa Venäjä aloitti sotatoimet keväällä 2014. Venäjän aloitettua hyökkäyssotansa helmikuussa järjestö alkoi selvittää ja dokumentoida Venäjän ukrainalaiseen siviiliväestöön kohdistamia sotarikoksia.

Tämän vuoden palkinnon antaminen myös venäläiselle kansalaisjärjestö Memorialille oli Nobel-komitealta suorastaan rohkea teko, onhan nimenomaan Venäjä käynnistänyt julman hyökkäyksen naapurimaahansa. Kun Venäjän hyökkäyssota on vielä luonteeltaan imperialistista, voi helposti kysyä, eikö valkovenäläisiä tai ukrainalaisia voisi palkita palkitsematta myös venäläisiä.

Komitean tuenosoitus Memorialille oli kuitenkin tärkeää. Ihmisoikeusaktivistit perustivat Memorialin jo neuvostoaikana 1980-luvulla, jotta kommunistihallinnon vainojen uhreja ei unohdettaisi. Muisti-sanasta nimensä saaneen järjestön koko toiminnan perusajatus on, että vain aiempien rikosten tunnistaminen ja myöntäminen estää uudet.

Vladimir Putinin kaudella Venäjän historian rehellisestä käsittelystä saati siitä kertomisesta on kuitenkin tullut lähes maanpetos. Tšetšeniassa ihmisoikeusrikoksia selvittänyt Memorialin Natalia Estemirova surmattiin, Karjalassa Stalinin vainoja tutkinut Memorialin Juri Dmitrijev vangittiin. Viime vuonna Kreml pakotti Memorialin ajamaan toimintansa alas. Se ei halua, että venäläiset ajattelevat historiansa lukuisia synkkiä lukuja.

Memorialin perusajatus tilinteosta on nyt kuitenkin tärkeämpi kuin koskaan. Venäjän on ennemmin tai myöhemmin kohdattava ja tunnustettava toimensa Ukrainassa, jotta se voi kehittyä.

Palkinnot olivat muistutus myös meille kaikille. Kansalaisyhteiskunta on tärkeä rauhalle ja demokratialle. Siksi siitä on pidettävä huolta kaikkialla.

