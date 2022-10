Georgia on ottanut paljon venäläisiä pakolaisia, vaikka Venäjä miehittää huomattavaa osaa Georgiasta. Georgian politiikka on niin sotkussa, ettei EU antanut sille ehdokasmaan statusta.

Etelä-Kaukasiassa sijaitsevasta Georgiasta on tullut yksi kotimaastaan pakenevien venäläisten suosikkikohde. Ensimmäinen iso pakoaalto nähtiin helmi–maaliskuun vaiheessa Venäjän aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa ja toinen syyskuun lopulla Venäjän johdon julistettua joukkoliikekannallepanon.

Georgia onkin monelle venäläiselle luonteva vaihtoehto. Se on edullinen ja ilmastoltaan miellyttävä naapurimaa, jonne on lentolippujen kallistuttua päässyt myös maarajan yli. Olennaisinta on kuitenkin ollut se, että Georgia sallii venäläisten oleskella vuoden ilman viisumia.

Venäjä on kuitenkin myös maa, joka miehittää huomattavaa osaa Georgiasta. Venäjä on tunnustanut niin sanotut kapinallisalueet eli Etelä-Ossetian ja Abhasian itsenäisiksi valtioiksi, mutta ne elävät täysin Venäjän tuen varassa. Georgialla ja Venäjällä ei ole diplomaattisuhteita miehityksen vuoksi.

Monet georgialaiset eivät siksi olekaan olleet innostuneita Tbilisin keskustan täyttäneistä venäläisistä. Oppositiossa on jo vaadittu hallitusta tiukentamaan viisumisäännöksiä ja seuraamaan tarkemmin, keitä Venäjältä maahan tulee. Mukana on myös ärtymystä hallituksen vaatimattomana pidetystä tuesta Ukrainalle. Lisäksi uuden diasporan vaikutukset arkeen, kuten Tbilisin vuokrien nousuun, ovat aiheuttaneet kiukkua.

Tilanne on muutenkin kireä. Azerbaidžanin iskut Armeniaan ovat tuoneet epävakautta koko Etelä-Kaukasiaan, mutta Georgian armenialais- ja azerbaidžanilaisvähemmistöt tuovat konfliktin myös Georgian sisälle. Etelä-Kaukasian kupeessa kuplii Iran. Georgia itse taas on poliittisesti hyvin jakaantunut ja sen demokratiakehitys näyttää ottavan taka-askelia. Inflaatio iskee köyhiin erityisen kovaa.

Georgiaa nykyisin hallitseva Georgian unelma -puolue sai vallan kymmenen vuotta sitten, kun se voitti parlamenttivaaleissa silloisen presidentin Mihail Saakašvilin Yhdistyneen kansallisen liikkeen. Georgian unelma on voittanut molemmat sen jälkeen pidetyt vaalit, viimeksi vuonna 2020.

Saakašvili oli noussut maan johtoon vuoden 2003 niin sanotun ruusuvallankumouksen jälkeen. Hän käänsi maan suunnan länteen, uudisti taloutta ja siivosi arkitason korruptiota, mutta jätti korjaamatta neuvostoperintönä politisoituneen oikeuslaitoksen. Georgian unelma käytti hyväkseen ihmisten kyllästymistä omavaltaiseen Saakašviliin ja köyhyyteen.

Oligarkki Bidzina Ivanišvilin perustama Georgian unelma on kuitenkin puhdas valtapuolue, jolle tärkeintä on pysyä vallassa. Köyhyysongelmaa ei ole ratkaistu, vaan työvoimasta lähes neljännes on joutunut lähtemään työn perässä ulkomaille. Hallitus on jatkanut länsilinjalla, mutta sille länsi-integraatiossa kyse on enemmän geopolitiikasta kuin arvoista. Samalla se on painottanut kauppasuhteita Venäjään, mikä on kasvattanut Venäjän vaikutusvaltaa Georgiassa. Tämä yritys tasapainoilla Venäjän kanssa on sotkenut suhteet Ukrainaan.

Hallitus myös käyttää oikeuslaitosta politiikkaan, painostaa mediaa ja häiritsee oppositiota. Pääongelma on kuitenkin, että maata johtaa kulisseista miljardööri Ivanišvili, joka käy edelleen sotaa paluunsa jälkeen vangittua Saakašviliä vastaan. Se polarisoi koko politiikan. Siksi Georgia sai viime kesänä EU:lta vain ”näkymän jäsenyydestä”, kun EU antoi Ukrainalle ja Moldovalla virallisen ehdokasmaan aseman.

Georgian tilanne on nyt herkkä. Se tarvitsee lännen tukea.

Ulkopuolisten tuki voi kuitenkin olla vain rajallista niin kauan kuin Georgia ei saa politiikkansa toiminaan. Yksi iso askel olisi, jos Ivanišvili ja Saakašvili pysyttelisivät politiikasta kaukana ja antaisivat kentän uusille voimille.

