Yhden totuuden maassa uusiin aatteisiin on vaikea tarttua ajoissa. Sosiaalisen median vaikutus politiikan tekemiseen voi halvaannuttaa kansakuntaa entisestään.

Uusi makrotalouden aikakausi on jo alkanut, The Economist arvioi. Kuvassa Torronsuon näkötorni syksyisenä sumuisena aamuna auringon noustessa.

Maailma siirtyy uuden makrotalouspolitiikan aikaan, ennustaa arvostettu talousmedia The Economist. Sen mukaan uusi käänne on maailmantalouden historiassa yhtä merkittävä kuin aikoinaan keynesiläisen talouspolitiikan tulo toisen maailmansodan jälkeen. Silloin tavoitteeksi asetettiin, että valtiot elvyttäisivät matalasuhdanteessa ja kiristäisivät rahahanoja korkeasuhdanteessa. Seuraava suuri käänne koettiin globalisaation ja vapaiden markkinoiden aikakaudella, kun markkinoiden toivottiin ratkaisevan talouden ja tehokkuuden ongelmia ilman valtioiden vaikutusta.

The Economistin hahmottelemassa uudessa maailmassa keskuspankkien inflaatiotavoitetta höllennettäisiin nykyisestä kahdesta prosentista 2–4 prosentin haarukkaan. Kasvaville valtioiden budjeteille ja sitä kautta velkaantumiselle annettaisiin hieman lisää liikkumatilaa. Näin eri maat ja valuutta-alueet onnistuisivat paremmin leikkaamaan taantuman uhkaa kuin nykymallilla.

The Economist pyrkii hahmottelemaan tietä siihen, miten vauraat teollisuusmaat pystyisivät pääsemään eroon 2010-luvun hitaan talouskasvun loukuista ja hoitaisivat samalla suurempia ongelmia, kuten ikääntymisen, ilmastokriisin ja luontokadon vaikutuksia.

The Economistin ehdotus on toki vain keskustelunavaus. Sellaisen esittäminen tuntuu raikkaalta aikana, jolloin uusia ratkaisuja kaipaavat puoluekantaan katsomatta joutuvat usein huutomyrskyyn. Sosiaalinen media kiihdyttää tätä ilmiötä. Tällainen räyhääminen on omiaan vieraannuttamaan ihmisiä politiikasta. Kehityssuuntaa on varottava.

Julkisen velan kasvua The Economist ei jostain syystä juuri pohdi, vaikka yli kymmenellä OECD-maalla julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on jo yli sata prosenttia. Suomi on velkaantuneisuudeltaan OECD-maiden keskijoukkoa.

