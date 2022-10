Tulli ja Verohallinto ilmoittivat aloittavansa ulkomailta tuotujen alkoholijuomien tehovalvonnan. Sen takana voi olla muutakin kuin verojen perintää.

Tulli ja Verohallinto ilmoittivat keskiviikkona tehostavansa yhteisiskulla ulkomaisista verkkokaupoista ostetun alkoholin verovalvontaa. Operaation tarkoituksena sanotaan olevan kerätä valtion kassaan veroja, mutta kaikki eivät tätä perustelua osta. Taustalla tuntuisi nimittäin olevan halu lyödä jarrua nopeasti lisääntyneelle alkoholijuomien tuonnille ulkomailta.

Alkoholia saa tuoda itse EU-maista omaan käyttöön. Sitä on haettu paljon varsinkin Virosta. Kun laivamatkustus koronaviruspandemian aikana hyytyi, hankinnat siirtyivät verkkokauppoihin. Vuosina 2019–2021 ulkomaan alkoholijuomien tuonti on kolminkertaistunut noin 33 miljoonaan litraan. Verot jäävät ostajilta usein hoitamatta. Valtion arvioidaan menettävän tuonnin takia vuosittain 80–100 miljoonan euron verotulot.

Suomi on luonnollisesti verotuloistaan kiinnostunut, ja sillä on oikeus ne periä. Verojen kerääminen ei saa EU-sääntöjen mukaan kuitenkaan kohtuuttomasti hankaloittaa tavaroiden kulkemista. Niin uhkaa kuitenkin nyt käydä, sillä Tulli sanoo juomalastien pysyvän rajalla niin kauan kuin asioiden selvittely kestää – ja sehän voi kestää. Viranomaisten todellinen viesti juomien ostajille tuntuisikin olevan se, että juomien tilaamisesta ulkomailta tehdään nyt todella hankalaa.

Tällaisia kissa ja hiiri -leikkejä on ollut säännöllisesti käynnissä suomalaisviranomaisten ja EU:n kilpailuviranomaisten välillä. Suomalaiset ovat suojelleet Alkon ja myös Veikkauksen monopoleja sekä Suomelle kuuluviksi katsottuja tuloja tarkoituksellisenkin epäselvillä tulkinnoilla niin, ettei kukaan ole oikein tiennyt, mikä on sallittua ja mikä kiellettyä.

Kun tähän viivytystaisteluun on lisätty kotiyleisölle suunnattuja viestintäiskuja, suomalaisia on ohjattu toimimaan kuten viranomainen parhaaksi on nähnyt. Tällaista toimintatapaa voi perustella ihan hyvilläkin syillä, mutta se on ollut omiaan rapauttamaan luottamusta viranomaisten toimintaan ja viestintään. Siitä kertoo myös Tullin ja Verohallinnon uusimman operaation saama epäilevä vastaanotto.

