Hyviä uutisia työeläkkeistä! Ne saadaan maksettua nykyisillä maksuilla, koska eläkejärjestelmä on hyvien sijoitustuottojen varassa. Huonoja uutisia työeläkkeistä! Ne saadaan maksettua nykyisillä maksuilla, koska eläkejärjestelmä on hyvien sijoitustuottojen varassa.

Eläketurvakeskuksen tuoreet laskelmat antavat synkkien uutisten syksyyn vähän valoakin. Kun taloutta ennustavat muuttavat yleensä ennusteitaan aina vain synkemmiksi, ETK muuttaa niitä myönteisemmiksi. Vuonna 2019 ETK kertoi, että työeläkemaksuja on nostettava merkittävästi, jotta tulevat eläkkeet pystyttäisiin rahoittamaan. Tällä viikolla ETK kertoi, että rahoitus on sittenkin tasapainossa.

Tulkinnan muutos johtuu sijoitustuotoista. Eläkerahastot ovat kasvaneet oletettua nopeammin tuottavien sijoitustensa vuoksi.

Eläkkeitä varten tehtävät sijoitukset ovat pitkäaikaisia, ja järjestelmän kestokykyä punnitaan kymmenien vuosien jänteellä. Mutta ei järjestelmä silti ole täysin immuuni niille synkistyville ennusteille, joita taloustutkijat tekevät. Edessä on globaali taantuma, jonka syvyydestä ja kestosta ei kukaan osaa sanoa vielä mitään. Taantuma syö sijoitustuottoja kaikilta, myös eläkesijoittajilta. ETK:n hyvät uutiset perustuvat menneisiin voittoihin.

Eläkejärjestelmän mittakaavassa taantumia tulee ja menee, mutta syntyvyys on koko järjestelmän ankkuri. Syntyvyys on romahtanut, eikä työperäistä maahanmuuttoa ole tarpeeksi. Työvoiman määrä kutistuu. Eläkkeet kustannetaan kuitenkin pääosin palkoista. Nykyisten 30–40-vuotiaiden vanhuusiän hoivan ja eläkkeiden rahoitus on vaarassa. Ankkuri on irti.

Hyviä uutisia! Eläkejärjestelmän korjailulla ei ole kiire, joten kiistelyä herättävän operaation voi pudottaa pois parin seuraavan hallituksen tehtävälistalta. Huonoja uutisia! Kun hankkeella ei ole kiire, kiistelyä vältetään ja uudistuksia tehdään vasta pakon edessä – eli turhan myöhään.

