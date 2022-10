Maailman rikkain ihminen ratkaisi Ukrainan sodankin muutamalla twiitillä, ja sehän meitä kaikkia kiinnostaa. Se on jopa noloa.

Maailman rikkain ihminen, Tesla-miljardööri Elon Musk on tarjonnut kykyjään Ukrainan sodan lopettamiseen. Viime viikolla Musk esitti twiiteillä oman ratkaisunsa Ukrainan sotaan. Krimillä ja Donbasissa asuville tuli järjestää YK:n valvomat vaalit siitä, haluavatko asukkaat siirtyä Venäjään vai pysyä osana Ukrainaa. Tätä päätöstä oli kunnioitettava, ja Ukrainan oli luvattava, että maa ei liity Natoon. Näin helppoa se on, kun miljardööri panee tuulemaan.

Muskilla on ollut näppinsä sota-asioissakin, sillä hän on auttanut Ukrainaa tarjoamalla Starlink-yhtiönsä satelliittiyhteyksiä Ukrainan sotilaille. Krimin niemimaalla hän on kuitenkin estänyt yhteyksien käytön, mahdollisesti Venäjän ja ydinsodan pelossa.

Yli kahdensadan miljardin dollarin omaisuus voi antaa tunneköyhyyttä sairastavalle miljardöörille harhaisen käsityksen omasta kaikkivoipaisuudestaan. Näille käsityksille hän saa tukea medialta, joka raportoi uutisina miljardöörin oudoimmatkin twiitit, ja erityisesti juuri ne.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.