Eduskuntavaaleihin on puoli vuotta aikaa, mutta siinä ajassa voi tapahtua mitä vain.

Viime viikonloppuna Sdp:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman loikkasi yli uutisriman ilmoittamalla, että valtion menoja joudutaan ensi hallituskaudella leikkaamaan. Ulostulo tulkittiin käännökseksi Sdp:n talouspolitiikassa, sillä tällä hallituskaudella menoja on rahoitettu lisää velkaa ottamalla.

Velkaantuminen on ollut pitkälti pakon sanelemaa, mutta sille on tarjottu myös taloustieteellisiä perusteluja niin kutsutusta uudesta rahateoriasta, jota Sdp:ssä on edustanut erityisesti kansanedustaja Matias Mäkynen. Pääministeri Sanna Marin näytti asettuvan samalle linjalle, kun hän jakoi Twitterissä artikkelin, jossa tutkija Antti Ronkainen arvosteli Euroopan keskuspankin politiikkaa.

Lindtmanin linjaus voidaan nähdä yrityksenä korjata Marinin twiitin aiheuttamaa vahinkoa. Se saattoi olla myös tarkoitettu vahvistamaan puolueen talouskylkeä ennen vaalikampanjaa, jossa kokoomuksen odotetaan syyttävän nykyhallitusta vastuuttomasta velanotosta. Lopuksi se voidaan nähdä avauksena kohti sinipunahallitusta. Tai sitten kaikkia näitä kolmea. Joka tapauksessa Lindtmanin ulostulo osoitti, että puolueet alkavat hakea askelmerkkejä eduskuntavaaleihin, joihin on aikaa puolisen vuotta.

Vaalien lähtöasetelma näyttää hyvinkin selvältä. Kokoomus on karannut kyselyissä noin viiden prosenttiyksikön johtoon. Normaalitilanteessa puheenjohtaja Petteri Orpo voisi alkaa jo katsella kuvataidetta pääministerin virkahuoneeseen. Mutta tässä tilanteessa mikään ei ole normaalia – ei politiikassa, ei Suomessa eikä maailmassa.

Kokoomus joutuu pitämään silmällä Sdp:tä ja perussuomalaisia. Sdp:llä on Sanna Marinissa täysin poikkeuksellinen poliittinen eläin, jolla on keinot ohjata keskustelu haluamaansa suuntaan. Siitä muistutti taloustwiitin lisäksi verkkohitiksi noussut haastatteluvastaus, jossa Marin sanoi Ukrainan sodan loppuvan, kun venäläiset lähtevät Ukrainasta. Orpon vastaukset saati Instagram-kuvat eivät ketään samalla tavalla kiinnosta.

Perussuomalaisilla taas on taito valita kansaan uppoava vaaliteema ja ottaa siitä kaikki irti. Vetävistä teemoista on nyt runsaudenpulaa. Muut puolueet pelkäävät eniten sitä, että EU:ssa kääritään talvella kasaan yhteinen energiatukipaketti niin, että perussuomalaiset pääsee sanomaan suomalaisten maksavan italialaisten sähkölaskut.

Vaalikeskustelun sävyn ratkaisee se, mitä tapahtuu Ukrainassa, Venäjällä ja Suomen rajoilla. Onko Nato-jäsenyys vielä auki? Miten kauheaksi talous menee? Venäjä voi yrittää vaikuttaa vaaleihin puheillaan tai teoillaan.

Ykkössijan lisäksi vaalien erityiseksi jännityksen aiheeksi on nousemassa keskustan menestys. Kaksi peräkkäistä hallituskautta ovat kalunneet puolueen kannatuksen niin laihaksi, että huono tulos pakottaisi keskustan luultavasti suosiolla oppositioon.

Silloin ei saataisi kasaan nykyisenlaista hallitusta eikä oikeistohallitusta, vaan ainoaksi mahdollisuudeksi jäisi sinipuna. Sellainen tulos tekisi kokoomuksen ykkössijasta melkoisen Pyrrhoksen voiton, sillä Sdp voisi sanella voittajalle ehtonsa. Lisänappulaksi hallituspeliin on esitetty ruotsalaismallista vähemmistöhallitusta, mutta todennäköiseltä se ei tunnu.

Ihan vielä ei keskustankaan peli ole pelattu. Puheenjohtaja Annika Saarikko pitäisi mielellään puolueen hallituskuvioissa, mutta kymmenen prosentin vaalitulos ei siihen riitä.

Paljon riippuu siitä, millaisessa maassa ja maailmassa keväällä eletään. Hakevatko ihmiset vaaleista turvallisuutta vai muutosta? Ovatko he vihaisia vai pelokkaita? Päivän tunnelma voi suosia hallitusta tai oppositiota, perinteisiä puolueita tai haastajia. Ja se voi muuttua yhdellä iskulla.

