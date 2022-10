Arvonimien hankkiminen ei nykyisin enää valtavasti kiinnosta, ja valtion kassaan tulee sen vuoksi aiempaa vähemmän rahaa. Tarvitaanko alennusmyyntiä tai nykyaikaisempia arvonimiä?

Tuoreesta verohallinnon tilastosta voi päätellä, että arvonimien hankkiminen ei valtavasti kiinnosta Suomessa. Tämän vuoden syksyyn mennessä arvonimistä on ehditty periä veroa alle 600 000 euron arvosta. Pandemiavuonna 2020 veroa kertyi koko vuonna vain nelisensataatuhatta.

Arvonimiä on Suomessa myönnetty yhteensä vajaat 15 000. Valtioneuvos ja vuorineuvos ovat verotusarvostaan päätellen arvokkaimmat neuvokset, hinta on melkein 50 000 euroa. Jos neuvos on valtion, kunnan tai kirkon työntekijä, vero on paljon pienempi. Mutta 600 000 euron arvoon mahtuisi vain tusina vuorineuvoksia.

Markkinataloudessa tuotteen hinta laskee, jos kysyntä ei ole vahvaa. Hintoja ei ole aikoihin tarkistettu, mutta ehkä neuvosten markkinoilla voisi olla ale. Kauppaneuvos eräneuvoksen hinnalla? Tai kaksi arvonimeä yhden hinnalla?

Arvonimiä on käytössä 110, mutta niitä saa itsekin keksiä ja esittää arvonimilautakunnalle. Energianeuvos on jo keksitty ja listattu, mutta energiansäästöneuvos voisi olla näinä aikoina arvostettu titteli.

