Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian maiden johtajien silmissä Venäjän aloittama hyökkäyssota on heikentänyt Venäjää.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on vuosia käyttänyt myöhästelyä vallankäytön muotona. Putinia ovat joutuneet odottelemaan esimerkiksi paavi Franciscus ja Britannian silloinen kuningatar Elisabet. Venäjän helmikuinen hyökkäys Ukrainaan ja varsinkin ukrainalaisten vahva vastarinta muuttivat tilannetta. Nyt erilaisista tapaamisista leviää kuvia, joissa Putin odottelee neuvotteluhuoneessa valtiolippujen edessä jonkin toisen maan johtajaa – jopa aiemmin nöyrien entisten neuvostomaiden johtajia.

Tällä viikolla Kazakstanin Astanassa pidetty Aasian valtioiden välisen keskustelufoorumin Cican huippukokous oli tästä vain tuorein esimerkki. Sieltä saatiin taas uusia kuvia keskustelukumppaniaan odottelevasta Putinista.

Yksittäisillä kuvilla on ennen muuta viihdearvoa. Ne ovatkin hyvä keino nauraa itsensä vakavasti ottavalle diktaattorille. Silti kuvat kertovat myös Venäjän painoarvon vähenemisestä erityisesti Keski-Aasiassa ja Etelä-Kaukasiassa.

Venäjällä Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian entisten neuvostotasavaltojen on nähty kuuluvan Venäjän kiistämättömään etupiiriin. Lännessäkin moni on ostanut ajatuksen, että maat olisivat Venäjän ”takapihaa”, jolla Venäjä on johtava toimija.

Itsenäisten maiden pitäminen jonkin toisen takapihana on lähtökohtaisesti hölmöä, sillä se jättää muun muassa huomioimatta alueiden sisäisen dynamiikan. Viime ajat ovat osoittaneet, että analyysi on myös ollut virheellinen.

Tänä syksynä Keski-Aasiassa on nähty aseellisia yhteenottoja Tadžikistanin ja Kirgisian välillä. Viime kuussa Azerbaidžan puolestaan teki hyökkäyksen Armeniaan.

Azerbaidžanin iskut olivat erityisen merkittäviä. Tällä kertaa se ei iskenyt kiistellyllä Vuoristo-Karabahin alueella vaan Armeniaan eli kansainvälisesti tunnustetun rajan yli. Se myös hyökkäsi Armenian ilmapuolustusjärjestelmiin, jotka ovat osa Venäjän ja Armenian yhteistä ilmapuolustusjärjestelmää.

Kummassakin tapauksessa Venäjä lähinnä paheksui tilannetta. Vuonna 2020 Venäjä ei auttanut Armeniaa Azerbaidžanin vallatessa Vuoristo-Karabahia ja sitä ympäröiviä alueita, koska taistelut eivät yltäneet Armenian puolelle. Se sanoi auttavansa Armeniaa sovitusti suojelemaan kansainvälisesti tunnustettuja alueitaan. Nyt sekin lupaus unohtui.

Hyökkäyssota Ukrainassa on osoittanut, että Venäjän rehvakkaissa puheissa asevoimistaan maailman toiseksi vahvimpina on jonkin verran ilmaa. Venäjän toimimattomuus ”takapihallaan” osoittaa, ettei se hallitse julistamaansa etupiiriäkään.

Kaikki tämä syö Venäjän johtaman Kollektiivisen turvallisuusjärjestön muutenkin heikkoa arvovaltaa. Venäjä on esittänyt sen mielellään sotilasliitoksi, mitä se ei ole. Nyt sen jäsenet taistelevat keskenään tai tukevat järjestön jäsenen ulkopuolista vihollista.

Tällä viikolla YK:n yleiskokous tuomitsi selvin luvuin Venäjän Ukrainassa tekemät pakkoliitokset. Venäjän rinnalla päätöslauselmaa vastaan äänestivät vain Syyria, Nicaragua, Pohjois-Korea ja Valko-Venäjä. Keski-Aasian ja Etelä-Kaukasian maat äänestivät Georgiaa lukuun ottamatta tyhjää tai jättivät äänestämättä, joten ne eivät varsinaisesti äänestäneet Venäjää vastaan. Mutta eivät myöskään Venäjän puolella.

Venäjän toimet Ukrainassa ovatkin tuoneet lisäjännitteen väleihin. Esimerkiksi Kazakstanissa ne tuovat mieleen Venäjällä usein kuuluvat puheet Pohjois-Kazakstanin ”palauttamisesta” Venäjään.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on osa Neuvostoliiton hajoamisprosessia. Putinin virhelaskelman vuoksi Venäjän vaikutusvalta vähenee kiihtyvään tahtiin. Hän saa odotella keskustelukumppaneita vastakin.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.