Kunta-alasta on tulossa lähivuosiksi palkkajohtaja.

Riku Aallon johtama Teollisuusliitto on keskeyttänyt neuvottelut ensi vuoden palkankorotuksista sekä kemianteollisuudessa että teknologiateollisuudessa.

Teknologiateollisuuden työnantajien ja SAK:laisen Teollisuusliiton palkkaneuvottelut päättyivät viime viikon perjantaina ilman sovintoa. Teollisuusliitto irtisanoi nykyiset sopimukset päättymään marraskuun lopussa.

Vihje neuvotteluiden katkeamisesta tuli jo aiemmin syksyllä. Teollisuusliiton ja Kemianteollisuuden neuvottelut päättyivät, vaikka aikaa olisi ollut vuoden loppuun asti.

Sekä kemianteollisuudessa että teknologiateollisuudessa neuvotellaan nyt kokonaan uudesta työehtosopimuksesta, ei enää pelkästä palkkaratkaisusta.

Marraskuun loppuun on toki vielä aikaa. Sellainenkin ihme on teoriassa mahdollinen, että Teollisuusliitto ja Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys pääsevät sittenkin sopimukseen ennen marraskuun loppua. Epätodennäköistä se kuitenkin on. Erimielisyyksiä ensi vuoden palkankorotuksista kuvataan erittäin suuriksi.

Todennäköisesti neuvotteluissa alkaa tapahtua liikettä vasta lähempänä marraskuun loppua tai sen jälkeen. Kun työrauha ei enää ole voimassa, voi Teollisuusliitto edesauttaa työnantajapuolen neuvotteluhaluja esimerkiksi ylityökiellolla. Teollisuudella menee näinä aikoina niin lujaa, että ylitöitä riittää ja ylityökieltokin tekee loven yritysten tulokseen, toimitusten viivästymisestä johtuvasta mainehaitasta puhumattakaan.

Suomessa inflaatio laukkaa näinä aikoina yli kahdeksan prosentin vauhtia. Edes ostovoimaa turvaavia palkankorotuksia on siis näissä oloissa turha toivoa. Palkansaajien ostovoima heikkenee kaiken aikaa.

Teknologiateollisuuden palkansaajaliitot perustelivat perjantaina omia vaatimuksiaan sillä, että kilpailijamaissakin palkat ovat inflaation vuoksi nousseet.

Teknologiateollisuuden työnantajayhdistys perusteli työntekijöiden mielestä niukkaa palkkalinjaansa sillä, että julkinen sektori ei kestäisi suurempia korotuksia. Puheenjohtaja Riku Aalto on toistanut, että Teollisuusliitto neuvottelee palkankorotukset vain omalle väelleen, mahdolliset heijastusvaikutukset eivät ole liiton päänsärky.

Niin sanottu Suomen työmarkkinamalli heitti kesän aikana iloisesti kuperkeikkaa. Kun keskitetyistä tuloratkaisuista luovuttiin, työnantajien pyrkimyksenä oli juurruttaa maahan uusi malli: kansainväliselle kilpailulle altis vientiteollisuus neuvottelee palkoista ensin, eikä vientiteollisuuteen sovittuja palkankorotuksia saisi mikään muu ala ylittää.

Sovittelulautakunnan ehdotuksesta kunta-alalle sovittiin kesällä palkankorotusautomaatti, joka takaa lähivuosina vuosittain noin prosenttiyksikön suuremmat korotukset kuin teollisuudessa. Samalla luotiin pohja yleiselle sekasorrolle palkkaneuvotteluissa.

Nyt kunta-ala on sopinut ensi vuoden palkankorotukset ensimmäisenä, ja kaikki muut alat vertaavat omia tavoitteitaan kunta-alan korotuksiin.

Kunta-alalle on tulossa ensi vuonna ainakin 3,1 prosentin korotus, kun teollisuus sopi vuodenvaihteessa 1,9 prosentin korotuksista. Teollisuuden puolelta ei ole helppo enää löytää päänavaajaa, kun kunta-ala saa automaattisesti enemmän.

Vakava toivomus on, että työmarkkinajärjestelmä palaa malliin, jossa kilpailulle alttiit alat määrittelevät palkankorotusvaran. Muuten Suomi uhkaa taas menettää hintakilpailukykyänsä. Verorahoilla toimiva julkinen sektori ei voi millään olla palkkajohtaja monen vuoden ajan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.