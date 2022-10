Ruotsalaiset antoivat äänensä huomattavasti aiempaa konservatiivisemmalle ja nationalistisemmalle politiikalle, ja sitä he myös saavat.

Sosiaalidemokraattien kahdeksanvuotinen kausi Ruotsin johdossa päättyi maanantaina, kun maltillisen kokoomuksen puheenjohtaja Ulf Kristersson äänestettiin valtiopäivillä uudeksi pääministeriksi.

Oikeistopuolueilla on valtiopäivillä 176 paikkaa, kun taas sosiaalidemokraateilla, vasemmistopuolueella, keskustapuolueella ja ympäristöpuolueella on 173 paikkaa. Kristersson sinetöitiin pääministeriksi äänin 176–173.

Kristersson johtaa kolmen porvaripuolueen vähemmistöhallitusta – mutta eniten valtaa hallituksen linjaan on sen ulkojäsenellä, ruotsidemokraattien johtajalla Jimmie Åkessonilla. Ruotsidemokraatit on oikeistoblokin suurin puolue, ja Kristersson hankki sen tuen maahanmuuttopolitiikan kiristämisellä ja rikollisuuteen puuttumisella.

Ruotsidemokraatit halusi hallitukseen, mutta Kristersson päätti pitää puolueen hallituksen ulkopuolella. Åkessonille tämä sopi, kunhan ruotsidemokraatit sai kaiken haluamansa. Hallitus on ruotsidemokraattien hyppysissä, mutta puolue kerää myös poliittiset hyödyt oppositioasemasta.

Kristersson julkistaa varsinaisen hallitusohjelman lähiaikoina. Viime perjantaina esiteltiin jo kristillisdemokraattien, liberaalien ja ruotsidemokraattien kanssa sovitut päälinjat seitsemästä eri politiikkakokonaisuudesta.

Tiedossa on raskaan sarjan oikeuspoliittista populismia. Ruotsidemokraattien käsialaa ovat esimerkiksi kovemmat rangaistukset jengirikollisille, ulkomailta mahdollisesti vuokrattavat vankilapaikat ja jengeihin kuuluvien erilaiset oleskelu- ja osallistumiskiellot tietyille asuinalueille. Karkotuspäätöksiä haluttaisiin arvioida käyttäytymisen ja elintapojen perusteella.

Edellytyksiä linjan koventamiselle vähintäänkin selvitetään. Kaikki tuskin menee läpi. Toteutuakseen moni rikollisuutta koskeva linjaus vaatisi Ruotsin perustuslain muuttamista, ja useat ehdotuksista uhkaavat heikentää oikeusvarmuutta.

Maahanmuuttopolitiikka kiristyy radikaalisti, eikä se ole yllätys. Jatkossa Ruotsi ottaa kiintiöpakolaisia vain EU:n linjaaman minimimäärän, mikä tarkoittaa kiintiöpakolaisten määrän supistumista nykyisestä noin 6 400:sta vain 900:aan. Turvapaikanhakijoilta halutaan rajoittaa jopa tulkkien käyttöä. Samalla kun Ruotsin uusi hallitus leikkaa huomattavasti kehitysapua, muuttuu myös Ruotsin vaikutusvalta kansainvälisessä politiikassa.

Hallituspuoleista asetelma on vaikein Johan Pehrsonin johtamalle liberaalipuolueelle. Puolue vaikuttaa hallituksen sisäiseltä oppositiolta, ja sen oma painoarvo on heiveröinen. Osoitus siitä on, että liberaalit joutuvat puolustamaan Ruotsissa aborttioikeutta ja julkishallinnon riippumattomuutta ja pitämään näitä teemoja koskevia ratkaisuja voittoinaan hallitusneuvotteluissa.

Ministerinimiä saadaan tiistaina. Valtiovarainministerin salkkua on soviteltu maltillisen kokoomuksen Elisabeth Svantessonille. Ensimmäisen budjettiesityksensä hallitus antaa jo lähiviikkoina. Myös talouspolitiikassa ruotsidemokraattien vaikutus näkyy muun muassa siinä, ettei työttömyysturvaa leikata.

Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä puolustuspolitiikan linjat kiinnostavat Suomessa. Tulevan Nato-jäsenyyden lisäksi moni muukin asia muuttaa Ruotsin profiilia kansainvälisen politiikan pöydissä. Kristersson tehnee lähiaikoina ensimmäisen vierailunsa Suomeen pääministerinä.

Aika näyttää, onko Ruotsin politiikka todellisuudessa niin polarisoitunutta kuin vaalitulos antoi ymmärtää. Joka tapauksessa ruotsalaiset antoivat äänensä huomattavasti aiempaa konservatiivisemmalle ja nationalistisemmalle politiikalle, ja sitä he myös saavat.

Vielä neljä vuotta sitten ruotsidemokraatit eristettiin Ruotsin politiikassa. Nyt Kristersson johtaa Ruotsia sidottuna Åkessoniin. On Kristerssonin valinta, ettei ruotsidemokraatit ole hallitusvastuussa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.