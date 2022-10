Sähkönkulutus on vähentynyt, eikä se ole tuottanut tuskaa.

Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktorin vaikeudet saattavat juuri nyt näyttää uhkaavilta. Tekniset ongelmat ovat kuitenkin korjattavissa eivätkä ne nykyisten tietojen mukaan aiheuta kuin muutaman viikon viivästyksen voimalan käynnistymiseen. Myönteistä on se, että kuluneen vuoden aikana suomalaisille on kasvanut energiaan uudenlainen vastuullisen kuluttamisen suhde. Hieman samanlainen, jota alkoholinkäyttöön tuputetaan: älä lotraa vaan käytä vastuullisesti ja kohtuullisesti.

Asenne on oikein hyvä, sillä se sopii sekä akuuttiin energiakriisiin että ilmastonmuutoksen vastaiseen kamppailuun – energiasta ja sen kulutuksen vastuullisuudestahan siinäkin on pohjimmiltaan kyse.

Energiateollisuus kertoi viime viikolla, että sähköä on syksyllä kulutettu Suomessa huomattavasti vähemmän vuoden takaiseen verrattuna. Energiateollisuuden mukaan lämpötilat ja suhdanteet eivät selitä vähenemää. Sähkönkäyttäjät ovat leikanneet kulutustaan.

Venäläisestä sähköstä ja kaasusta Suomi hankkiutui helposti eroon. Saksan kodit ja teollisuus tarvitsevat paljon enemmän kaasua kuin suomalaiset. Saksassa kaasunkulutus on joidenkin tietojen mukaan ollut viime viikkojen aikana kuitenkin pienempää kuin keskiarvomäärät aiemmilta neljältä vuodelta. Lämmin syksy ei selitä muutosta kuin osittain. Erityisesti saksalainen teollisuus on pystynyt kutistamaan kulutustaan. Ruotsissakin kotitaloudet kuluttivat syyskuussa vähemmän kuin viime vuonna.

Suomi ja muu Eurooppa eivät elä vielä talven kylmyydessä, mutta energiansäästötalkoot ovat alkaneet. Suomessa sähkön ja kaasun käytön vähentäminen ei ole tuntunut missään. Ei edes teollisuuden lukemissa. Pörssiyhtiöiltä odotellaan hyviä tuloksia. Mistään ei ole tarvinnut luopua – on vain pitänyt alkaa energian kohtuukäyttäjäksi.

Kun kohtuukäyttö on opeteltu, seuraavaksi on opittava ajoitus. Teollisuus opettelee jo. Aina tähän vuoteen saakka suomalainen kotitalous ei paljon piitannut siitä, milloin sähköä käytettiin paljon ja milloin vähän. Energia kun ei maksanut juuri mitään. Tilanne on muuttunut, ja kuluttajat alkavat oppia hyödyntämään älykkäitä sähköverkkoja. Ne optimoivat kulutusta: sähköä käytetään silloin, kun uusiutuvaa energiaa on yllin kyllin ja hinta alhainen. Parhaiten tämä optimointi tietysti sujuisi, jos kuluttajat voisivat halutessaan jättää sen sähköyhtiöiden etäohjattavaksi.

Suomessa energiasuhteen muutos on tapahtunut ilmaston kannalta myönteisellä tavalla. Tuulivoiman osuus tuotannosta on kasvanut selvästi. Sähköntuotannosta on tuulisina päivinä puolet tuulivoimaa, joskus ylikin.

Suomen energiatilannetta helpottaa entisestään, jos Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori saadaan vaikeuksien jälkeen vakaaseen toimintaan.

Samaan ei esimerkiksi Saksa pysty. Se joutuu paikkaamaan kaasupulaa hiilellä. Saksa näyttää kuitenkin joka tapauksessa pystyvän korjaamaan puutteensa, ja kaasuvarastot ovat jo lähes täynnä. Taantuma on ehkä edessä, mutta ei näillä näytöillä päästä läheskään sellaiseen Saksan talouden romahdukseen, jota vielä muutama kuukausi sitten povattiin.

Suomen vihreä ja melko varma energiantuotannon perusta on yllättäen jopa kilpailuvaltti. Kauppaa Saksan kanssa tekevät kertovat, että saksalaiset yritykset ovat kiinnostuneita suomalaisista alihankkijoista juuri näistä energiaan liittyvistä syistä.

Moskovassa elätellään fantasioita, joiden mukaan energiapula ajaa eurooppalaiset sietämättömään elintason laskuun. Tämän taas toivotaan pakottavan Euroopan maiden hallitukset perumaan Venäjän-vastaiset pakotteet. Venäjän kannattaa silloin odotella ja antaa sodan pitkittyä Ukrainassa.

Logiikka pettää. Jos energian kohtuukäyttö tuottaa hyviä tuloksia ja vieläpä näin kivuttomasti, eurooppalaisten kapinaa on turha odotella. Aikakaan ei enää ole Venäjän puolella. Ukrainan eteneminen pitää siitä huolen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.