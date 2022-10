Lainsäädännön arviointineuvosto sen sanoi: ”Hallitusohjelman kirjaus ja siihen liittyvä poliittinen ohjaus ovat heikentäneet virkavalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja.”

Harva lakiesityksen luonnos on saanut lausuntokierroksella niin tyrmäävää arvostelua kuin luonnos arvonnousuveroksi.

Hallitus haluaa panna verolle sellaisen omaisuuden, joka on jäänyt Suomeen kasvamaan, kun omistaja on muuttanut ulkomaille verottajan kouran ulottumattomiin. Arvostelijat kutsuvat lakia maastapoistumisveroksi.

Tiistaina oman näkemyksensä – tyrmäyksensä – antoi lainsäädännön arviointineuvosto. Lain perusoikeusvaikutuksista ei saa selvää. Jää hämäräksi, mikä on ratkottavan ongelman merkitys. Esitetyn keinon oikeasuhtaisuus on jäänyt mittaamatta. Ja selvittämättä on, voisiko ongelman hoitaa jotenkin muuten – siis jos tässä on jokin ongelma.

Olennaisin oli kuitenkin tässä: ”Hallitusohjelman kirjaus ja siihen liittyvä poliittinen ohjaus ovat heikentäneet virkavalmistelun mahdollisuuksia arvioida eri vaihtoehtoja.” Tuli sutta ja sekundaa, kun politiikka painosti.

Vähintä mitä nyt voi tehdä, on toimia niin kuin valtiovarainministeriön vero-osasto jo aiemmin opasti: pannaan tämä räpellys hyllylle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.