Slush on yhä kokoaan suurempi

Ensi torstaina käynnistyvä teknologiatapahtuma Slush valaa uskoa tulevaan aikana, jolloin moni talouden rakenne natisee liitoksissaan.

Kengät jätettiin viime vuonna Supermetricin järjstämässä Slushin ”afterpartyssa” eteiseen, niin kuin startup-yrityksissä on tapana.

Teknologiatapahtuma Slush kerää jälleen kerran joukon sijoittajia ja kasvuyrittäjiä kohtamaan toisensa Helsingissä 17.–18. marraskuuta. Slush alkoi vuonna 2008 alle 300 hengen tapahtumana. Tänä vuonna Slushissa on 4 600 startup-yrittäjää tai -työntekijää ja 2 600 sijoittajaa.

Slushilla on ollut Suomen talouden rakenteen monipuolistumisen näkökulmasta suuri merkitys. Suomalaisista kasvuyritysten ”ekosysteemistä” on tullut kansainvälisesti tunnustettu ilmiö. Se näkyy esimerkiksi siten, että suomalaiset kasvuyritykset ovat neljän viime vuoden ajan keränneet joka vuosi eniten riskirahaa, kun sijoitusten määrää suhteutetaan eri maiden bruttokansantuotteeseen. Ja kasvu on ripeää: kun startup-yritykset saivat vuonna 2016 riskirahaa sijoittajilta 318 miljoonaa euroa, viime vuonna määrä oli jo 1,2 miljardia euroa.

Kasvuyrityksiä edustavan Suomen startup-yhteisön pyrkimyksenä on kasvattaa jäsenyhtiöidensä liikevaihto vuoteen 2030 mennessä kymmeneen miljardiin euroon. Silloin toimiala voisi haastaa vientituloja vertailtaessa jo metsäteollisuuden. Viime vuoden kasvulukujen valossa tavoite näyttää mahdolliselta.

Slushin aikana Helsingissä kuullaan paljon innostunutta puhetta muun muassa lohkoketjuteknologiasta, kryptovaluutoista ja metaversumista. Epäilijät ilkkuvat, että touhukkaat nörtit eivät ehkä itsekään tiedä, mistä puhuvat.

Visiot, jotka lyhyellä tähtäimellä ovat kuulostaneet yliampuvilta, ovat kuitenkin usein pitemmän ajan kuluessa muuttuneet osaksi arkeamme, videokokouksista karttasovellusten käyttöön. Kehitys jatkuu nopeana talouskasvun hidastumisesta huolimatta.

Se, joka hallitsee teknologiaa, hallitsee maailmaa. Siksi Slush on yhä kokoaan suurempi.

Lue lisää: Digiyhtiöt haluavat koko elämämme

Lue lisää: Internetin seuraava askel voi mullistaa elämämme – tästä metaversumiksi kutsutussa ilmiössä on kyse

Lue lisää: Suomalaiset startupit uhoavat rahoittavansa hyvinvointi­yhteiskunnan