Eläkejohtaja Risto Murron Puuttuvat puoli miljoonaa -kirja käy hyvin läpi sitä, miksi työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan elintason ja palvelujen turvaksi.

Suomi on historiallisessa murroksessa. Ensimmäistä kertaa itsenäisessä Suomessa rauhan aikana kuolee vuosittain enemmän ihmisiä kuin syntyy. Väestönkasvu on maahanmuuton varassa. Työikäisten määrä on jo kääntynyt laskuun. Samalla väestömme jatkaa vanhenemista eliniän noustessa.

Eläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto käy Puuttuvat puoli miljoonaa -kirjassa analyyttisesti läpi sitä, miten tilanteeseen pitäisi suhtautua. Näkökulma lähtee talouden tosiseikoista: väestönkasvu vaikuttaa suoraan talouskasvuun, ja julkisen sektorin velat ja eläkelupaukset on helpompi hoitaa kasvavalla väestöllä.

Elintasomme perustuu siihen, kuinka paljon teemme työtä ja mitä saamme työllä aikaiseksi. Kasvua saa työn määrää lisäämällä, tuottavuutta parantamalla ja väestönkasvulla. Väestönkasvuun on kaksi keinoa: lasten synnyttäminen ja maahanmuutto.

Työn tuottavuus ei ole viime aikoina juuri parantunut. Lastentekoakaan ei nyky-Suomessa enää voi vakavalla naamalla markkinoida. ”Keskustelun rajoista sai makua pääministeri Antti Rinne, joka ehdotti vuonna 2017 suomalaisille synnytystalkoita. Palaute oli sellainen, että mennee vuosia ennen kuin seuraava pääministeri tekee vastaavan ehdotuksen”, Murto arvioi.

Syntyvyyden tarkka ennustaminen on vaikeaa, mutta 120 vuoden suuri trendi syntyvyydessä on laskeva. Ilmiö on tyypillinen maissa, joissa elintaso nousee ja naisten oikeudet paranevat. Suomessa lähes kolmannes 40–45-vuotiaista miehistä on lapsettomia. Mitä alempi miehen koulutustaso on, sitä todennäköisemmin hän jää lapsettomaksi.

Maahanmuuttoa siis tarvitaan elintasomme ylläpitoon, ja haasteita riittää. Työikäisen väestön kasvu on vieraskielisen väestön varassa.

Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n arvion mukaan maahanmuuttajien vaikutus on kansantalouksien kasvulle selkeän positiivinen. Pakolaisten osalta positiivisia vaikutuksia talouskasvuun ei löydetty.

Murron kirja on täynnä kiinnostavia lukuja. Vuonna 2020 Suomessa asui noin 444 000 ulkomaalaistaustaista ihmistä, mikä on noin kahdeksan prosenttia koko väestöstä. Osuus väestöstä on läntisiin EU-maihin verrattuna alhainen. Suurin ryhmä on Venäjä. Seuraavaksi suurimpien ryhmien juuret olivat Virossa, Irakissa tai Somaliassa.

Helsingissä asuu neljännes maassa asuvista ulkomaalaistaustaisista. Ennusteen mukaan vuonna 2035 pääkaupunkiseudun asukkaista yli neljännes olisi vieraskielisiä.

Viimeisen runsaan vuosikymmenen nettomaahanmuutto on ollut vuosittain 12 000–18 000 henkeä. Joukkoon mahtuu yksi pomppu: vuonna 2015 Suomeen tuli yli 32 000 turvanpaikanhakijaa, joista suurin osa oli Irakista tai Afganistanista.

Pakolaisten työllistyminen on usein vaikeaa. Sopeutumiseen vaikuttavat monet syyt kulttuurista sosiaalitukiin. Murron mukaan Suomessa sopeutumishuolet ”kiteytyvät käytännössä tiettyihin pakolaisryhmiin, joiden osalta on aidosti syytä huoleen”. Osansa voi olla pakolaisten vastaanottosysteemissäkin: työinto hiipuu pitkän odottelun aikana.

Helsingissä ulkomaalaistaustaisista ryhmistä heikosti työllistyneitä ryhmiä ovat olleet somalit sekä Lähi-idästä ja Afganistanista tulleet pakolaiset. Esimerkiksi somaleiden työllisyysaste oli 42 prosenttia ja irakilaisten 32 prosenttia. Paras työllisyysaste on virolaisilla, joilla se oli vuonna 2020 noin 71 prosenttia.

Mutta miten Suomeen saataisiin toivottua työperäistä maahanmuuttoa?

Kanadalaistyylinen pisteytysjärjestelmä ei ole erityisen toimiva vaihtoehto Suomelle, Murto arvioi. Hän kehottaa panostamaan vetovoimatekijöihin. Perheiden yhdistäminen, lasten koulutuspaikat, kielikoulutus ja yksinkertaisempi byrokratia, Murto listaa ensiaskeleita. ”Parasta olisi, jos virallinen Suomi voisi tunnistaa, että tiettyjä ammattilaisia tullaan tarvitsemaan lisää ja joudumme tekemään sen eteen töitä.”

Asennemuutoksen täytyy lähteä suomalaisista itsestään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.