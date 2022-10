Ruotsi uusi ulkoministeri Tobias Billström tarjoili ensi töikseen Turkille mahdollisuutta arvioida uudelleen sitä, voisiko Ruotsille avata oven sotilasliittoon.

Ruotsin uusi ulkoministeri Tobias Billström (oik.) sanoo, että edellisen hallituksen feministinen ulkopolitiikka on jatkossa enää muisto.

Ruotsin saaminen mahdollisimman nopeasti Naton jäseneksi on Ruotsin uuden ulkoministerin Tobias Billströmin tärkein tehtävä.

Ruotsin Nato-jäsenyyden jarruna on ratifiointia panttaava Turkki. Billström tarjoili Turkille mahdollisuutta arvioida uudelleen sitä, voisiko Ruotsille avata oven sotilasliittoon.

Feministisen ulkopolitiikan aika on nyt Ruotsissa ohi, Billström sanoi ensi töikseen.

Ruotsin ulkopolitiikan nimeäminen feministiseksi ei ole aivan viime aikoina palvellut tarkoitustaan. Sinänsä sosiaalidemokraattien hallituksen feministiseksi kutsuma ulkopolitiikka oli vain variaatio Ruotsin pitkästä ulkopolitiikan omahyväisyyden perinteestä. Ruotsin joskus muita hanakasti neuvova äänensävy on ärsyttänyt muitakin kuin Turkkia.

Näyttävän retorisen käänteen lisäksi Ruotsin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa nähdään vahva sisäisen turvallisuuden painotus. Pääministeri Ulf Kristersson pitää turvallisuuden korostamista niin tärkeänä, että hän on halunnut hallitukseen uudenlaisia turvallisuuteen keskittyviä ministereitä, kuten väestönsuojeluministerin. Puolustusmenot kasvavat, ja uusi puolustusministeri on sotatieteen tohtori ja Nato-jäsenyyden vankka kannattaja Pål Jonson.

Ruotsin ulkopolitiikan on perustuttava Ruotsin etuihin ja ruotsalaisiin arvoihin, uusi hallitus linjaa. Kristerssonin selvästi konservatiiviseksi profiloituva porvarihallitus ottaa etäisyyttä demarien painotuksista, ja se miellyttää myös hallituksen tukipuoluetta ruotsidemokraatteja.

Ruotsi on keskittymässä enemmän omiin turvallisuushuoliinsa ja lähialueiden asioihin.

Turkki on huomannut, että Suomen ja Ruotsin Nato-ratifiointeja panttaamalla todella saa poliittista hyötyä. Oma kysymyksensä on, kuinka kauan Turkki linjallaan jatkaa. Suomella ja Ruotsilla on syitä kuunnella Turkkia tarkkaan, mutta koko Natoa toiminnallaan nöyryyttävää Turkkia ei ole mitään syytä erityisesti nöyristellä.

Suomalaisia asetelma on alkanut silti vaivata. Keskusteluun on noussut kysymys, mitä tehdä, jos Turkki ratifioisi Suomen Nato-jäsenyyden muttei Ruotsin jäsenyyttä. Jäisikö Suomi odottelemaan Ruotsia?

Suomen ja Ruotsin johdolle aihe on hankala. Presidentti Sauli Niinistön kanta on ollut selvä – samaa tahtia mennään. Niinistö varoittaa, että keskustelu Suomen ja Ruotsin eritahtisuudesta pelaa niiden pussiin, joita kiinnostaa Naton rivien murtuminen.

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin viesti niin Turkkiin kuin Suomeen ja Ruotsiinkin on se, etteivät tiet eroa.

Suomen ja Ruotsin Nato-matkan samantahtisuus on tärkeä lähtökohta, jonka juuret ovat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ytimessä.

Suomessa painetta eritahtisuuteen voi kasvattaa maltin puute. Jotkut saattavat toivoa sinettiä Nato-jäsenyydelle vielä Sanna Marinin (sd) hallituksen aikana. Oppositiossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan avaukset ovat jääneet siihen, että hallitusta tuetaan – paitsi että sen pitäisi toimia nopeammin.

Totta kai tilanne turhauttaa. Suomella on kuitenkin turvatakuut sekä Yhdysvalloilta että Britannialta, eikä Venäjästä ole muutamaan vuoteen akuuttia uhkaa. On myös selvää, että Nato-jäsenyyden viivästyminen hidastaa sitä prosessia, jossa Suomi ja Ruotsi loksahtavat osaksi Naton komentorakenteita ja puolustussuunnitelmia – jotka tosin nekin ovat keskellä suurta muodonmuutosta. Naton näkökulmasta Suomi ja Ruotsi ovat osa kokonaisuutta, jossa toinen täydentää toista.

Nato-jäsenyyden loppusuoralla Suomen ja Ruotsin eritahtisuudella voisi olla arvaamattomia seurauksia kahdenväliselle suhteelle, pohjoismaiselle yhteistyölle, alueelliselle puolustukselle ja tulevalle Nato-yhteistyölle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.