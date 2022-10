Venäjän sodankäynti on painottunut aiempaakin enemmän Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen ja Ukrainan siviiliväestön terrorisointiin. Iranilaiset lennokit ovat näkyvässä roolissa.

Venäjän johtaja Vladimir Putin julisti Venäjän itseensä pakkoliittämillä Ukrainan alueilla voimaan sotatilalain.

Putinin julistus paljastaa Venäjän varautuvan siihen, että Ukraina jatkaa etenemistään myös etelässä. Rintamatilanteesta tiedetään vähän, mutta samanlaisia viestejä Venäjän hermoilusta ja jopa osittaisista vetäytymissuunnitelmista tihkuu nyt monista suunnista.

Samalla Venäjän sodankäynti on painottunut aiempaakin enemmän Ukrainan infrastruktuurin tuhoamiseen ja Ukrainan siviiliväestön terrorisointiin. Venäjä iskee voimaloihin, vesilaitoksiin sekä asuin- ja toimistorakennuksiin kaukanakin varsinaisesta rintamalinjasta.

Venäjä on viime aikoina terrorisoinut ukrainalaisia kaupunkeja ohjusten lisäksi erityisesti iranilaisvalmisteisilla lennokeilla. Tämä kertoo paitsi Venäjän tarpeesta hankkia aseistusta ulkomailta myös maailmanpolitiikan kahden strategisen yksinäisen eli Venäjän ja Iranin lähentymisestä. Iranin arvellaan myyvän Venäjälle myös ohjuksia.

Iran kiistää toimittaneensa Venäjälle aseistusta, mutta nämä puheet voi jättää omaan arvoonsa. EU asettikin tällä viikolla lisäpakotteita Iranille paitsi ihmisoikeuksien rikkomisesta myös lennokeista.

Lännelle ikävämpi yllätys on Israelin asenne. Iran on Israelin arkkivihollinen, ja Israel on kehittänyt tehokkaat ilmapuolustusjärjestelmät Iranin ohjusten ja lennokkien varalle. Israel ei kuitenkaan ole halunnut myydä niitä Ukrainalle.

Israelin on pohdittava suhdettaan Venäjään tarkkaan Syyrian vuoksi. Suhde toimii, ja Venäjä on antanut Israelin pommittaa iranilaisjoukkoja Syyriassa. Israelissa on myös laaja venäjänkielinen väestönosa, millä on merkitystä erityisesti vaalien alla.

Israel miettii etujaan kuten valtiot tekevät. Suomenkin on pohdittava Israelin Venäjä-linkkejä, kun se harkitsee ohjusjärjestelmän ostamista Israelista.

