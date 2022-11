Pysyvien oikeuksien kuorma on raskas

Hyvä lainsäädäntö ottaa huomioon myös sen, miten kansalaisille myönnetyt vähimmäisoikeudet rahoitetaan.

PoliitikoT parantavat maailmaa laki kerrallaan. Tällaisia lakeja on viime vuosina säädetty ahkerasti. Vanhustenhuollon hoitajamitoituksella säädettiin vanhuksille riittävästi päteviä hoitajia. Varhaiskasvatuslailla kiristettiin päiväkotien henkilöstömitoitusta. Terveydenhoitolain muutoksella aiotaan tiukentaa hoitotakuuta niin, että kiireettömään hoitoon pitää päästä viikossa. Mielenterveyspotilaille vaaditaan vastaavanlaista terapiatakuuta.

Tällaisia sääntöjä on vaikeaa vastustaa: totta kai jokainen haluaa, että hoitoon pääsee ja että niin vanhuksilla kuin lapsillakin on tarpeeksi päteviä hoitajia. Ongelmiksi lait muodostuvat, jos lainsäätäjä luo normin, mutta sen täyttämiseen ei anneta rahaa eikä siihen ole työvoimaa. Silloin esimerkiksi kunta voidaan ajaa tilanteeseen, jossa se ei kykene täyttämään lakisääteisiä velvoitteitaan. Varsinaisessa limbossa ovat hyvinvointialueet, koska niillä ei ole verotusoikeutta. Velvoitteita on, keinoja ei.

Hyvää tarkoittavilla säännöillä on joskus odottamattomia seurauksia. Erityisesti ilmaispalvelut – esimerkiksi taksien käytössä – johtavat helposti palvelujen ylikäyttöön. Jäykkä sääntely voi johtaa kummallisuuksiin: asemalle ei rakenneta toista uloskäyntiä portaineen, koska samalla pitäisi taata esteetön käynti sinnekin, ja se tulisi liian kalliiksi.

Ongelmia syntyy, kun subjektiivisten oikeuksien kulut nousevat ajan myötä. Valtion piikki pysyy auki, vaikka maailma muuttuisi.

”Meillä on hyvinvointivaltio mutta siihen nähden vaatimaton kansantalous. Siksi valtio velkaantuu vuodesta toiseen,” ekonomisti Sixten Korkman kirjoitti HS-kolumnissaan (12.10.). Korkman kertoi toivovansa vaalien jälkeen vasemmiston ja oikeiston rajan ylittävää hallitusta, joka tekisi eri tahoja tasapuolisesti suututtavan finanssipoliittisen ”kipupaketin” eriarvoisuutta lisäämättä. Se on iso toive.

Kipupaketista on vaikea sopia tasapuolisesti, mutta yksi asia on syytä pitää mielessä. Uusista oikeuksista ei kannata säätää lailla ennen kuin on laskettu, mitä ne maksavat ja päätetty, mistä rahat niihin otetaan.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.

Lue lisää: Lintukodon näkymä ei ole lohduton

.