Keskusta ja vihreät innostuivat hautaamaan kilpaa ministeriöitä.

Kehnojen kannatuslukujensa kanssa kamppailevat keskusta ja vihreät ovat taas toistensa kimpussa. Tällä kertaa kimmoke tuli Ruotsista, jossa ympäristöasiat ollaan siirtämässä ympäristö- ja elinkeinoministeriölle. Keskustan Juha Pylväs riensi ehdottamaan, että Suomessa ympäristöasiat voisi siirtää maa- ja metsätalousministeriölle.

Ehdotus sai vihreät esittämään, että maa- ja metsätalousministeriöhän se pitäisi sulauttaa muihin ministeriöihin.

Keskusta ja vihreät ovat tapelleet nykyisen punamultahallituksen alusta lähtien. Aiheita kiistoihin on riittänyt, mutta niitä on myös tekemällä tehty. Eduskuntavaaleihin on vajaa puoli vuotta. Silloin ministeriöiden kohtalo voisi periaatteessa tulla mietintään. Tuskin kuitenkaan. Keskusta ja vihreät eivät tällä menolla ole kumpikaan vaalien jälkeen siinä asemassa, että ne pääsisivät lukemaan madonlukuja ministeriöille.

