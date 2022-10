Marraskuun välivaaleja hallitsevat arkiset teemat, kuten hintojen nousu ja kallis bensiini. Se on demokraateille huono uutinen.

Yhdysvalloissa pidetään vajaan kahden viikon kuluttua vaalit, joissa äänestäjät antavat arvionsa Joe Bidenin ja kongressin demokraattien kahden vuoden työstä. Tuomiosta tullee tyly. Valta on vaihtumassa kongressin edustajainhuoneessa, ehkä senaatissakin. Se ei ole yllätys. Välivaalit ovat valtapuolueelle aina vaikeat.

Näiden vaalien yllättävin asia onkin se, että ne ovat sujumassa odotusten mukaan. Maailmassa on viime vuosina totuttu niin suuriin mullistuksiin, että normaalit vaalit tuntuvat jo eksoottisilta. Sellaiset Yhdysvalloissa kuitenkin nyt pidetään. Äänestäjät ovat huolestuneita hintojen noususta, kalliista bensiinistä, katurikollisuudesta ja muista arkisista asioista aivan kuin maailma ei olisi keskellä valtavaa kriisiä – eikä se Yhdysvalloista katsoen välttämättä olekaan.

Afganistanista vetäytymisen jälkeen Yhdysvallat on pitkästä aikaa tilanteessa, jossa se ei ole suoranaisesti sodassa. Yhdysvaltoja ei uhkaa energiapula eikä kriisitalvi, vaikka euron litralta maksava bensa tuntuukin amerikkalaisista sietämättömän kalliilta. Saudi-Arabia saattoi ratkaista vaalit, kun se hyppäsi lokakuun alussa Venäjän kelkkaan hyväksymällä öljyn tuotantoleikkaukset.

Yhdysvalloissa alkoi murrosaika vuonna 2008, kun talous sukelsi finanssikriisiin ja vaalit voitti ensimmäinen musta presidentti Barack Obama. Yksille se merkitsi loppua, toisille uutta alkua. Myllerrys huipentui Donald Trumpin presidenttikauteen, joka päättyi kongressin väkivaltaiseen valtaukseen.

Monet päättelivät Yhdysvaltojen olevan sisällissodan partaalla, mutta maltillisemman arvion mukaan levottomuus oli suurvallalle tyypillistä uuden tien etsimistä. Yhdysvallat on aina kehittynyt kriisien kautta, mihin sillä on varaa, koska maa on monessa suhteessa niin suojaisessa asemassa.

Kahden valtameren, Kanadan ja Meksikon välissä olevaan valtioon ei kohdistu muuta sotilaallista uhkaa kuin mannertenväliset ohjukset. Luonnonvaroja ja energiaa riittää. Kiihkeän vauhdin takaa nuori väestö, jota täydentää lahjakkaimpien maahanmuutto kaikkialta maailmasta. Piiskaa soittaa armoton kilpailu.

Poliittisesti Yhdysvallat on jakautunut kahtia sinisiin ja punaisiin, demokraatteihin ja republikaaneihin. Puolueet ovat kuitenkin pelkkiä kuoria, joiden sisällä muutokset tapahtuvat. Viime vuosina nopeampi muutos on tapahtunut republikaanipuolueessa, josta on tullut vihaisten valkoisten liike.

Puolueet ovat erkaantuneet toisistaan. Maa menee eteenpäin kuin juoppo, joka horjuu tien laidalta toiselle sortumatta ihan ojaan asti. Arvaamattoman Trumpin jälkeen amerikkalaiset valitsivat presidentiksi kokeneen Bidenin, joka onkin onnistunut vakauttamaan tilannetta.

Bidenin kaudella Yhdysvallat on kohentanut kansainvälistä arvostustaan ja palannut läntisen maailman johtajaksi. Ukrainan tukemisella on ollut Yhdysvalloissa laaja tuki, vaikka se voi murentua laidoilta lähtien. Osa trumpilaisista republikaaneista on aina ihaillut Vladimir Putinia. Demokraattien vasemmistosiipi puolestaan vaati maanantaisessa kirjeessään neuvotteluja Venäjän kanssa.

Amerikkalaisten itseluottamus on kohentunut, kun Venäjä on osoittautunut heikoksi. Eikä Kiinakaan näytä enää niin vahvalta, että kykenisi ohittamaan Yhdysvallat lähiaikoina tai ehkä koskaan. Menestyksen symbolina on ollut dollarin nopea vahvistuminen. Vielä vähän aikaa sitten eurooppalaiset saivat pyöritellä päätä Yhdysvalloille, nyt osat ovat vaihtuneet.

Demokraatit toivoisivat äänestäjien palkitsevan puolueen maan pelastamisesta, mutta Yhdysvalloissa äänestäjien muisti on lyhyt ja katse pysyvästi suunnattu eteenpäin. Trumpin lietsomat levottomuudet, koronaviruspandemia ja jopa korkeimman oikeuden kesällä tekemä aborttioikeuden kumoaminen unohtuvat, kun ihmiset miettivät, millä maksaa kauppalasku ja asuntolaina. Vaaleissa demokraatit voivat joutua maksamaan onnistumisestaan kovan hinnan.

