On Rishi Sunakin vuoro yrittää taluttaa Britannia ulos kaaoksesta

Uuden pääministerin pitäisi vakauttaa markkinat, oma puolueensa ja koko Britannia.

Boris Johnson ei ainakaan vielä tehnyt paluuta Britannian politiikkaan, vaan konservatiivipuolue kokosi rivinsä Rishi Sunakin taakse. Hän on viime viikolla erostaan ilmoittaneen Liz Trussin seuraaja Britannian pääministerinä.

Eripuraisten konservatiivien ryhtiliikettä Sunakin taakse vauhditti pelko siitä, että Britannia ajautuisi uusiin vaaleihin. Konservatiivien sekoilu on nostanut työväenpuolueen kannatusta.

Uuden pääministerin tehtävä on aikamoinen. Sunakin pitäisi vakauttaa oma puolueensa, markkinat ja koko kansa, jotta Britannian talouden syöksykierre taittuisi.

Britannia on EU-eron jäljiltä identiteettikriisissä. Sitä brexitiä kannattanut Sunak joutuu setvimään. Intialaistaustaisten maahanmuuttajien upporikas poika on hindulainen, mikä tuo oman lisänsä siihen, että 42-vuotias Sunak todellakin on murrosajan johtaja.

Entinen investointipankkiiri Sunak erosi kesällä Boris Johnsonin hallituksesta, jossa hän oli valtiovarainministerinä. Sitten Johnsonkin erosi. Sunak hävisi pääministerikisan Trussille, mutta uusi tilaisuus tuli heti.

Sunakin tausta tuo toivoa siitä, että Britannian politiikka palaisi reaalitodellisuuteen. Truss upotti pääministeriytensä suurituloisia suosivalla minibudjetillaan, mutta ongelmien juurisyyt ovat syvemmällä. On brexitin laskuja, velkarahalla hoidettua koronaviruspandemiaa, inflaatio, energiakriisi ja sota. Kun EU-ero rakennettiin valheelle, kaikki sen päälle pystytetty on ollut huojuvalla pohjalla.

Geopolitiikka myllää uusiksi maailmanmahtien suhteita. Sunak haluaa korostaa Britannian globaalia asemaa. Sunakin johdolla Britannia jatkaa Ukrainan tukemista eikä Britannian rooli Natossa mullistu. Mutta yllätyksiäkin voi tulla. Vaikka Sunak puhuu esimerkiksi Kiinasta kovia, paine saada siltäkin suunnalta investointeja ja kauppaa on kova.

Britannian kriisit ja konservatiivipuolueen valtataistelut tuskin ovat ohi. Jos Sunak ei saa nopeasti palautettua luottamusta, voi pian olla seuraavan yrittäjän vuoro.

