Ukrainaa kohtaan tunnetaan yhä sympatiaa, mutta hintojen nousu alkaa nyt nousta kauppareissuilla päällimmäiseksi asiaksi. Arkihuolet voivat nousta tärkeimmäksi teemaksi myös vaaleissa.

Tunnelmat Suomessa alkavat muuttua yleiseurooppalaisemmiksi. Ukrainaa kohtaan tunnetaan yhä sympatiaa, mutta arkihuolet nousevat jo kauppareissuilla päällimmäisiksi asioiksi. Suomen eduskuntavaaleissa saattaa käydä kuten kävi jo Ranskan ja Italian parlamenttivaaleissa: tärkein poliittinen teema vaaleissa on oman kansan heikentyvä elintaso. Joulun alla kun arkihuolia ei heitetä, ja kylmä voi nyt olla vaikka kellä.

EU:n tilastolaitos Eurostat kertoi, että Suomessa rahan arvo heikkeni syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna 8,4 prosenttia. Suomalaista ei kovin paljoa lämmitä talven alla se tieto, että Suomen inflaatio oli alle euroalueen keskiverron, joka oli 9,9 prosenttia syyskuussa.

Olennaista tunnelmien kannalta on se, mikä on edessä. Suomalaiset saapuvat juuri nyt siihen hetkeen, jossa ruoan hinnan nousu kiihtyy ja alkaa oikeasti kirvellä. Jo syyskuussa hintojen muutos vuoden takaisesta oli ruoan eri pääryhmissä iso. Esimerkiksi rasvojen ja lihan hinnat nousivat 22 prosenttia. Jos haluaa tämän Tilastokeskuksen laskelman perusteella säästää ruokakuluissa, niin kannattaa keskittyä ilmavaivojenkin uhalla syömään kaalia ja päärynöitä. Ne olivat siitä harvinaisia tuotteita, että niiden hinnat laskivat.

Energian kallistumisen vuoksi ruoantuotantoon ja ruokaketjuun kertyneet hintapaineet siirtyvät parhaillaan ruokaan ja kuluttajien maksettaviksi. Pellervon taloustutkimus arvioi, että vuoden lopulla ruoka kallistuu voimakkaasti. Esimerkiksi kasvihuoneiden tarvitseman sähkön kallistuminen menee nyt vihannesten hintoihin. Kauppa ja teollisuus ovat tarkistaneet sopimushintojansa kesken sopimuskaudenkin.

Kuluttajat ovat jo havainneet muutoksen kauppareissuillaan: tuttu tuote on selvästi kalliimpi. Se saa monen valitsemaan joko halvemman tuotteen tai edullisemman kaupan. Omat halpabrändit ja edulliset sisäänheittotuotteet ovat taas kaupalle tärkeitä. Todennäköisesti hintojen nousu jatkuu pitkälle ensi vuoteen, joskin hieman hitaampana kuin tämän vuoden lopulla.

Inflaatiolukemaa on tapana käsitellä yhtenä numerona ja yleisenä kuvauksena. Todellisuudessa yhden ihmisen kokema inflaatio poikkeaa toisen ihmisen kokemasta.

Pienituloiset käyttävät tuloistaan ruokaan suuremman osuuden kuin suurituloiset, joilla ruoan edelle kiilaavat vapaa-ajan menot ja liikkuminen. Eivät nekään nyt halpene, mutta näistä menoista voi olla helpompaa tinkiä kuin ruoasta. Tinkiminen on historiallisen kehityksen valossa varakkaille helpompaakin. Suurituloisten reaaliset kulutusmenot ovat kasvaneet viime vuosikymmeninä selvästi nopeammin kuin pienituloisten reaaliset – hintojen ja kotitalouksien rakennemuutoksista puhdistetut – menot.

Jos Tilastokeskuksen elokuun lukemia siivilöi lisää, niin huomaa, että erityisen kalliiksi elämä on muuttunut niillä, joilla on omakotitalo, siinä korjattavaa ja sähkölämmitys. Ja aina pahempi, jos talo on kaukana työpaikasta, kaupoista ja lasten harrastuksista – matkat muuttuivat polttonesteiden hintojen nousun vuoksi entistä kalliimmiksi. Jos korot nousevat edelleen, kuorma käy entistä raskaammaksi isoja asuntolainoja ottaneille.

Hintakehityksestä voi paikallistaa pienellä yhdistelyllä kovimpaan kurimukseen joutuvat. Voisi esimerkiksi tyypitellä, että ensi talvi on kylmä maalla asuvan pienituloisen yksinhuoltajan perheelle.

Politiikka joutuu vastaamaan ihmisten huoliin, sillä vaalit lähestyvät. Tehokkainta olisi täsmäapu kaikkein pahimpaan kurimukseen joutuneille.

Puolueet profiloituvat kuitenkin ennen kaikkea omille äänestäjilleen, ja monipuoluehallituksen kompromissiapu on kuin iso mutta ohut peite: sitä levitetään niin monelle, ettei se lämmitä ketään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.