Helsingin kirjamessuilla on tänä vuonna entistä ajankohtaisempi ja yhteiskunnallisempi ote.

Tänään torstaina alkavilla Helsingin kirjamessuilla on täysi höyry päällä kahden koronavuoden jälkeen. Neljässä päivässä kävijöille tarjolla on 900 eri ohjelmaa, yli tuhat esiintyjää ja noin 30 ulkomaista kirjailijavierasta. Syksyn harmauteen on tarjolla kaivattua piristystä.

Uusi ohjelmajohtaja Ville Blåfield tuo messuille ajankohtaisia väittelyitä muun muassa Venäjästä, ilmastokriisistä, naisvihasta ja päihdepolitiikasta. Blåfield luottaa siihen, että kirjailijoilla on vastauksia ajan viheliäisiin ongelmiin.

Ajatus on kiinnostava. Elämme murrosaikaa, jossa monet vanhat varmuudet ovat pettäneet ja eteenpäin pitää kulkea melkeinpä käsikopelolla. Nyt tarvitaan arvoja, sivistystä ja mielikuvitusta – siis kulttuuria.

Nähtäväksi kuitenkin jää, mitä väittelyllä kirjamessuympäristössä tarkoitetaan. Kuullaanko lavoilla tuttujen keskustelijoiden tunnettuja mielipiteitä vai löytyykö tilaa rajummallekin haastamiselle – sellaisellekin, joka ei ole kaikkien mielestä mukavaa ja turvallista?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.