Jair Bolsonaron presidenttikaudella Brasilialta on mennyt täydellisesti maine ilmastopolitiikan vastuunkantajana.

Nykyisen presidentin Jair Bolsonaron ja entisen presidentin Luiz Inácio Lula da Silvan kaksintaistelu Brasilian presidentinvaaleissa on kohtalokas hetki globaalille ilmastopolitiikalle. Brasilian presidentinvaalien tulos vaikuttaa koko planeettaan.

Amazonin sademetsästä noin 60 prosenttia on Brasiliassa. Brasilian alkuperäiskansoille ja maailman suurimmalle sademetsälle ilmastotoimiin vihamielisesti suhtautuvan Bolsonaron valtakausi on ollut vaarallinen.

Amazonin sademetsää on palanut pelkästään tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 3 750 neliökilometriä. Hakkuita on lisätty, eikä Bolsonaro piittaa ympäristölaeista. Metsäkato on kiihtynyt laittoman kaivostoiminnan ja karjanhoidon vuoksi niin, että Amazonin alueen ekosysteemi on katastrofin partaalla. Lähestytään käännekohtaa, jonka jälkeen sademetsää ei ole enää mahdollista pelastaa.

Bolsonaron kaudella Brasilialta on mennyt täydellisesti maine ilmastopolitiikan vastuunkantajana. Bolsonaron piittaamattomuutta korostaa, että Brasilialla olisi huima potentiaali uusiutuvan energian tuottajana vesi- ja tuulivoimalla. Öljyjätti Brasilian energiasuunnitelmissa fossiilisen kaasun ja öljyn rooli kuitenkin vain kasvaa.

Euroopan unioni on pantannut EU:n ja Mercosur-yhteisön eli Argentiinan, Brasilian, Paraguayn ja Uruguayn kauppasopimuksen ratifiointia painostaakseen Brasiliaa sitoutumaan Pariisin ilmastosopimukseen ja sademetsien suojeluun. Kauppasopimus ei kuitenkaan sisällä mitään seurauksia, vaikka Brasilia jatkossa viis veisaisi ilmastotoimista. Brasilian ilmastopolitiikka ei todellakaan ole vain maan oma asia.

Bolsonaron ja Lulan vaalitaistelu on repinyt Brasiliaa entisestään. Monet pelkäävät Bolsonaron kiistävän vaalituloksen, mikäli hän häviää Lulalle. Lula voitti presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella, mutta Bolsonaro on nyt sunnuntaina järjestettävän toisen kierroksen lähestyessä kirinyt eroa kiinni.

Vaikka korruptiosta vankilassa istunutta työväenpuolueen ikonista johtohahmoa Lulaa ei voi pitää demokratian esikuvana, tässä vertailussa hän loistaa. Lula on luvannut Brasilian palaavan Pariisin ilmastosopimuksen sitoumuksiin.

Joka tapauksessa Brasiliaa on syytä seurata tarkkaan viikon kuluttua Egyptin Sharm el-Sheikhissä alkavassa YK:n ilmastokokouksessa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.