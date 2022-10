Venäjä on viime aikoina iskenyt Ukrainassa sähkö-, vesi- ja voimalaitoksiin yrittäessään murtaa ukrainalaisten puolustustahtoa.

Venäjä on viime päivinä jatkanut Ukrainan siviilikohteiden ja tärkeän infrastruktuurin tuhoamista ohjuksilla ja lennokeilla. Asuintalojen lisäksi Venäjän maaleina ovat olleet muun muassa sähkö-, vesi- ja voimalaitokset.

Tavoite on ilmiselvä. Venäjän helmikuussa alkanut suurhyökkäys ei edennyt Kremlin suunnitelmien mukaan, sillä ukrainalaiset aloittivat sankarillisen puolustustaistelun. Ukraina on onnistunut jopa kääntämään sodan suunnan ja on vapauttanut Venäjän miehittämiä alueita. Niinpä Venäjä yrittää nyt murtaa ukrainalaisten henkistä puolustustahtoa sähkökatkoilla, vedenjakelun keskeytyksillä ja kylmyydellä.

Venäjän toiminta on ollut tässä kuussa järjestelmällistä. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä on runsaan kahden viikon aikana vaurioittanut jopa 40 prosenttia Ukrainan energiaverkoista. Pääkaupunki Kiovassa sähköt ovat olleet useina päivinä tunteja poikki, kuten myös esimerkiksi Zaporižžjassa ja Mykolajivissa. Mykolajivissa venäläiset tuhosivat vedenjakelujärjestelmän jo aiemmin, ja paikalliset joutuvat edelleen hakemaan valtaosan käyttövedestään kaivoista ja vedenjakelupisteiltä. Myös lämpökeskusten tuhoaminen on aiheuttanut ongelmia ilmojen viilennyttyä. Tilannetta pahentaa se, että monilla kotiseudultaan evakkoon joutuneilla ei ole mukanaan talvivaatteita ja -varusteita.

Ukrainan varapääministeri Iryna Vereštšuk pyysikin tällä viikolla, että ulkomaille paenneet ukrainalaiset eivät palaisi ainakaan ennen kevättä.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on ollut ukrainalaisille valtava katastrofi. Miljoonat ukrainalaiset ovat joutuneet jättämään kotinsa, tuhannet ovat kuolleet ja loukkaantuneet. Venäjän joukkojen eteneminen on tarkoittanut paikallisille kidutusta, raiskauksia, murhia, ryöstelyä ja lasten vientiä pakolla Venäjälle. Venäjän sodankäynnissä kaupunkien tuhoaminen ja siviilien terrorisointi ovat keskeisessä osassa.

Venäjän johtajan Vladimir Putinin päätös hyökätä Ukrainaan on ollut katastrofaalinen myös Venäjälle. Tosin Putin itse ei suostu ymmärtämään virhettään saati sen laajuutta. Se tuli taas ilmi torstai-iltana, kun hän piti puheen Valdai-tapahtumassa.

Puhe oli kirjoitettu ikään kuin kaukonäköiseksi analyysiksi maailman tulevaisuudesta, vaikka se oikeasti oli Putinin tavanomaista marmatusta lännestä. Pseudoanalyysillään maailman tilasta Putin yritti kiertää sen tosiasian, että hän itse päätti Venäjän hyökkäävän naapurimaahansa. Hyökkäyksestä seurannut katastrofi oli Putinista tietenkin muiden syy, erityisesti lännen.

Sinänsä puhe ei ollut yllätys. Virallisen Venäjän puheissa jo pitkään musta on ollut valkoista. Viime aikoina Venäjä on väittänyt Ukrainan valmistelevan ”likaista pommia”. Väitteille ei tietenkään ole perusteita, mutta lännessä pelätään Venäjän valmistelevan sen varjolla jotain ikävää. Putin puhui torstaina verrattain maltillisesti ydinaseista, mutta ei vastustanut kiusausta vitsailla niistä.

Venäjän virallisten edustajien puheet ovat muuttuneet sodan jatkuessa koko ajan hurjemmiksi. Vaikutusvaltaisen Venäjän turvallisuusneuvoston sihteerin Nikolai Patruševin avustaja vaati tällä viikolla jo Ukrainan ”desatanisaatiota”. Se kuulostaa hullulta, mutta sillä yritetään antaa hyökkäykselle ja raakuudelle uusi oikeutus.

Venäjän terrorin tavoitteena on selvästi saada ukrainalaiset taipumaan, riitelemään keskenään ja syyttämään hallintoa infrastruktuurin korjaamisen hitaudesta.

Selkeä enemmistö ukrainalaisista on kuitenkin halukkaita jatkamaan taistelua, sillä Venäjä on jo osoittanut Butšassa ja muissa paikoissa, mitä Venäjän valta tarkoittaa. Puolustukseensa Ukraina tarvitsee apua.

