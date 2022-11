Budjettipaineiden vuoksi Helsingin seudun liikenne haluaa korottaa hintoja ja poistaa etuuksia matkustajien karkottamisen uhallakin.

Koronavirusepidemia verotti joukkoliikenteen käyttäjämääriä, eivätkä ne ole palanneet entiselleen. HSL uskoo kuitenkin, että ensi vuonna matkustajia on taas enemmän, ja sen uskotaan tuovan yli 45 miljoonan euron lisätulot - lippujen hinnankorotuksista huolimatta.

Helsingin seudun liikenne (HSL) on suurissa talousvaikeuksissa. Matkustajamäärät eivät ole palanneet koronavirusepidemian puhkeamista edeltäneelle tasolle, ja uudet raidehankkeet – länsimetron jatke ja Raide-Jokeri – imevät varoja HSL:n kirstusta. Samaan aikaan yleinen kustannustaso nousee rajusti. Tuloja yritetään nyt repiä lipunhinnoittelua muuttamalla, ja siitä on kehkeytynyt melkoinen sotku.

Viime viikolla HSL:n hallituksen käsiteltäväksi tuodussa esityksessä budjettituloja olisi lisätty paitsi yleiskorotuksilla myös poistamalla lastenvaunujen kanssa kulkevien ilmaismatkat ja rajoittamalla opiskelija-alennusta vain opintotuen saajiin. Odotettavissa olleen vastalauseiden vyöryn noustua esitys palautettiin valmisteluun.

Nyt HSL:n päättäjien katseet ovat kääntyneet päätoimisten opiskelijoiden ja pienten lasten vanhempien sijaan koululuokkiin, joilta haluttaisiin poistaa opettajan kanssa tehtävät ilmaismatkat. Opetusryhmillä on ollut mahdollisuus ilmaisiin päiväretkiin vasta vuodesta 2019 lähtien, ja uudistusta on kehuttu koulujen ja oppilaiden yhdenvertaisuuden lisäämisestä – se on helpottanut esimerkiksi museoihin ja kulttuuriesityksiin tehtäviä retkiä.

Iskun pehmentämiseksi on esitetty, että kukin HSL-alueen kunta voisi jatkaa koululaisten ilmaismatkoja maksamalla HSL:lle kertakorvauksen. Kuntien kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavilla toimialoilla tällaiseen menoerään ei kuitenkaan ole varauduttu.

Syntynyt keskustelu osoittaa, että etuja on helpompi antaa kuin peruuttaa – silloinkin, kun sen alkuperäiset perusteet ovat poistuneet, kuten lastenvaunujen kohdalla. Jokainen etu on saajalleen arvokas. Yksittäisten etujen karsiminen tuskin kuitenkaan riittäisi nostamaan kuiville yli 700 miljoonan euron toimintaa vuosittain pyörittävää HSL:ää. Ja oletukset lisätuloista ovat vain oletuksia: jos jokin etuus poistetaan, osa etuutta aiemmin hyödyntäneistä voi vaihtaa matkustustapaa.

Sama logiikka pätee toki myös yleiskorotuksiin. Mitä kalliimpaa joukkoliikenne on, sen houkuttelevampaa on etsiä korvaavia vaihtoehtoja yksityisautoilusta tai kevyestä liikenteestä, johon sähköpotkulaudat ovat tuoneet uuden vaihtoehdon.

Kuukausilipuissa suurimpia eli kahdeksan prosentin korotuksia kaavaillaan AB- ja BC-vyöhykkeille, koska niillä on eniten matkustajia ja korotusten odotetaan tuottavan HSL:lle eniten rahaa. Samaan aikaan pidemmillä matkoilla eli ABC-vyöhykkeellä hinta hivenen laskisi, ja CD-vyöhykkeellä taksaa alennetaan jopa 16 prosenttia uusien matkustajien houkuttelemiseksi.

Hinnoittelu perustuu siis erilaisille tavoitteille eri vyöhykkeillä: HSL-alueen keskellä matkustavilta halutaan rahaa, mutta reunamilla yritetään kasvattaa markkinaosuutta eli saada lisää matkustajia.

Inflaatio ja energian kallistuminen kasvattavat HSL:n kustannuksia kaikilla vyöhykkeillä. Tuskaa lisäävät uusien raidehankkeiden vuoksi koko ajan kasvavat infrakorvaukset, jotka eivät ota huomioon uusien raiteiden varrella tapahtuvaa maan arvon nousua ja siitä kunnille koituvaa hyötyä.

HSL:n tilannetta ja lipunkorotuspaineita helpottaisi, jos kunnat olisivat valmiita nostamaan kuntaosuuttaan, mutta niin tuskin tapahtuu, vaikka useimmat HSL:n hallituksen jäsenet ovat myös vaikutusvaltaisia päättäjiä kotikunnissaan. Sopimuksen avaaminen on vaikeaa, kun HSL:ssä on mukana yhdeksän kuntaa omine ongelmineen.

Näin ollen HSL joutuu huolehtimaan omasta rahoitusosuudestaan ja maksimoimaan ensi vuoden lipputulojaan – matkustajien karkottamisen uhallakin.

