Helsingin yliopistossa tutkitaan, missä menevät sanomisen rajat. Alustavien tulosten mukaan poikkeavien mielipiteiden esittäminen ei aina ole helppoa.

Helsingin yliopistossa on tekeillä tutkimus, joka on herättänyt kiinnostusta jo ennen valmistumistaan. Kyseessä on kahden kasvatustieteilijän – Mikko Puustisen ja Jenni Marjokorven – tutkimus Helsingin yliopiston keskusteluilmapiiristä. Tutkimus nivoutuu viime vuosina käytyyn keskusteluun siitä, hyväksytäänkö yliopistossa tai laajemmin yhteiskunnassa erilaisia mielipiteitä esimerkiksi sukupuoleen, etnisyyteen tai seksuaalivähemmistöihin liittyvissä asioissa.

Tutkijoiden alustavassa kyselyssä 55 prosenttia opiskelijoista katsoi, että ”yliopistossa vallitseva ilmapiiri estää sanomasta joitain asioita, joihin uskoo, koska muut saattavat kokea ne loukkaaviksi”. Myös muut vastaukset antoivat viitteitä siitä, etteivät opiskelijat mielellään nosta esiin tulenarkoina koettuja aiheita tai mielipiteitä.

Suppean kyselyn perusteella on vaikea arvioida, miten isosta asiasta on kyse. Luultavasti ilmiö on koko yliopiston – ja yhteiskunnan – mittakaavassa pieni, mutta joillekin aloille ja opiskelijoille todellinen ja raskas.

