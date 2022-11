Euroopan palkansaajat eivät näytä hakevan inflaatiosta täyttä korvausta – vaikka paineita ja mahdollisuuksia olisi.

Euroopan palkansaajat neuvottelevat palkankorotuksistaan tiukassa raossa. Paine kasvaa, sillä reaaliansiot laskevat inflaation vuoksi. Tuoreimman mittauksen mukaan rahan arvo laski euroalueella lokakuussa 10,7 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Palkansaajilla on väännössä työvoimatilanteen tarjoama etu. Kun Euroopan työllisyyslukemista poistaa rakennetyöttömyyden, lopputulos on, että Euroopassa vallitsee käytännössä täystyöllisyys. Työntekijöistä on muutamilla elinkeinoelämän sektoreilla jo kova pula.

Lähes neljää miljoonaa Saksan palkansaajaa edustava metalliteollisuuden IG Metall kertoi, että se hakee kahdeksan prosentin korotuksia. Paineet ovat inflaation vuoksi kovat muillakin sektoreilla ja kaikissa maissa.

Vaatimusten korotusprosentit voivat näyttää kovilta, mutta esimerkiksi Saksassa sovitut korotukset ovat yleensä olleet noin puolet vaadituista korotuksista. Palkansaajat eivät näytä hakevan inflaatiosta täyttä korvausta – vaikka paineita ja mahdollisuuksia olisi.

Jos vastuullisuus voittaa, tilanne on helpotus Euroopan keskuspankille (EKP). Keskuspankkia on moitittu siitä, että korkoja nostamalla se ajaa euroaluetta suotta taantumaan: koroilla ei voi vaikuttaa energiavetoiseen inflaatioon. Kriitikkojen kannattaisi huomata, että inflaatio on jo levinnyt energian hintojen ulkopuolellekin. EKP joutuu seuraamaan kaikkein tarkimmin palkkakierrosta. Jos maltti tosiaan voittaa, kriitikot saavat kaipaamansa: keskuspankki voi loiventaa rahapolitiikan kiristämistä.

EKP on kaivannut kansallisen talouspolitiikan tukea rahapolitiikalle. Saksa tarjoaa mielenkiintoisen ”kolmikannan”. Yritykset voivat antaa verovapaasti kertakorvauksen palkansaajille. Näin ehkä voidaan päästä ratkaisuun, jossa palkkoja ei lukita koviin, syvälle taantuman aikaan ulottuviin taulukkokorotuksiin – aikaan, jolloin yritysten palkanmaksukyky voi olla paljon nykyistä heikompi.

