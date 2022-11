Tampere haastaa jo tosissaan Helsingin. Se on pääkaupungin päättäjille terveellinen herätys.

Tampereella on vauhti päällä. Kaupungin ilme on kohentunut, kun autoja on pantu maan alle tunneleihin ja parkkiluoliin, ja keskustaan on tullut Nokia-areenan kaltaisia vetonauloja. Ratikka on kaupunkilaisten suuri ylpeydenaihe.

Vauhti näkyy myös numeroissa: takavuosina Tampere kilpaili tasapäisesti Turun kanssa, mutta nyt Turku on jäänyt kauas taakse ja Tampere haastaa jo Helsinkiä. Kyselyissä Tampere on ohittanut Helsingin kaupunkina, johon suomalaiset haluavat muuttaa. Tampere oli ykkönen myös konsulttitoimisto MDI:n kuntarankingissa, jossa vertailtiin kaupunkien työllisyys- ja väestökehitystä.

Ja sama laulu jatkui rakennusalan konsulttiyhtiö WSP:n tuoreessa alueiden elinvoimaisuutta mittaavassa tutkimuksessa. Tampereen seutu oli aivan Helsingin kannassa, ja kunnista kärjessä olivat Tampereen kehyskuntiin kuuluvat Pirkkala ja Lempäälä. Tutkimus nosti erikseen esiin sen, että tarjoamalla elokuvien ja tv-tuotantojen tekijöille kustannustukea Tampere on onnistunut profiloimaan itsensä luovien alojen kaupungiksi.

HS Visio hehkutti 29.10. Tampereen onnistumista artikkelissa ”Unelmien Tampere”. Siinä Tampereen menestyksen tärkeäksi taustatekijäksi nostettiin hyvin ja ripeästi toimiva poliittinen päätöksenteko.

Helsingin kannalta vertailu Tampereeseen voi tuntua turhalta, sillä pääkaupunki ei ole tottunut vilkuilemaan selkänsä taakse vaan mittaamaan onnistumistaan suhteessa maailman suurkaupunkeihin. Helsinki on valittu monessa vertailussa yhdeksi maailman parhaista kaupungeista asua.

Hämäläisten haaste on kuitenkin terveellinen herätys, sillä Helsingin pitää nyt ratkaista isoja ongelmia. Monet niistä liittyvät samoihin asioihin, joihin Tampereella on keksitty ratkaisuja eli kaupunkitilan jakamiseen eri käyttäjille ja keskustan elävöittämiseen.

Helsingin kapealla niemellä ahtaus on jo niin suuri ongelma, että erilaiset intressit ovat ajautuneet toistuvasti vastakkain huonoin seurauksin. Siksi nyt tarvitaan luovia ratkaisuja ja uudenlaista tekemisen meininkiä, joita helsinkiläispäättäjät voisivat hakea vaikka opintomatkalta Tampereelle.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.