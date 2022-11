Mika Aaltolan suosio presidenttikyselyissä on pantu merkille puolueissa, mutta ne eivät ole vielä ehtineet lähteä kilpaan mukaan.

Presidenttipelin lämmittelyvaiheen kovimmat kierrosajat on kellottanut Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola. Aaltola nauttii huiman näkyvyyden tuomasta kansansuosiosta.

Kun suomalaiset oikein arvostavat jotakuta, tästä toivotaan presidenttiä. Aaltola on kuitenkin suosionsa kanssa ongelmissa. Pyöritys kuluttaa uskottavuutta ulko- ja turvallisuuspolitiikan riippumattomana kommentoijana. Aaltola ottikin aikalisän ja sanoi, ettei ole – nyt – ehdolla mihinkään.

Presidentinvaalit ovat tammikuussa 2024. Ehdokkaaksi asettumisen tuomaa nostetta ei kannata haaskata liian aikaisin. Todellinen presidenttipeli alkaa, kun Suomeen on saatu hallitus huhtikuun eduskuntavaalien jälkeen. Puolueet toki toivovat, että ainakin kulisseissa oma ehdokas olisi hyvissä ajoin selvillä.

Konkaripoliitikot puntaroivat jo mahdollisuuksiaan niin ensimmäisellä kuin toisellakin kierroksella. Asetelma on hankala, sillä selkeää voittajakandidaattia ei ole. Puolueissa paukut pannaan ensin huhtikuun eduskuntavaaleihin. Aaltola-ilmiö on kuitenkin pantu merkille. Voisiko nyt olla mustan hevosen aika?

Kokoomuksella ei ole itsestäänselvää presidenttiehdokasta. Siitä kertoo, että puolueessa on pohdittu Washingtonin-suurlähettilään Mikko Hautalan ehdokkuutta.

Kriisiaika korostaa asiantuntemusta. Hautala on ollut sorvaamassa presidentti Sauli Niinistön doktriinia ja käy siten pohjoiskorealaista suosiota nauttivan Niinistön rintaperillisestä. Ulkopuolisella asiantuntijaehdokkaalla olisi myös vähemmän hävittävää kuin vaikkapa Antti Häkkäsellä, jolta häviö veisi poliittista pääomaa. Alexander Stubb ei ole poissa pelistä, mutta hän jakaa niin kokoomusta kuin kansaakin.

Sosiaalidemokraattien ehdokkaaksi on istutettu komissaari Jutta Urpilaista – tai Sanna Marinia, jolla on aikaa pyörtää sanansa siitä, ettei ehdokkuus kiinnosta.

Hiljainen valmistautuminen presidenttikisaan kestää vuosia, sillä istuvaa presidenttiä on vaaleissa vaikea voittaa. Jos ei nyt yritä, seuraava mahdollisuus voi tulla vasta 12 vuoden kuluttua.

Suomen Pankki on perinteinen presidenttihautomo. Keskustan Olli Rehn on kestosuosikki jo siksi, että hän on halunnut ehdokkaaksi vuosia. Pankin holvit antavat Rehnille jonkin verran suojaa keskustan akuutilta kannatuskriisiltä, vaikka kymmenestä prosentista olisi kova työ kiivetä ylöspäin. Eduskuntavaalien tappio voisi myös masentaa keskustaväkeä niin, ettei puolue saisi koottua rivejään uuteen vaalityöhön.

Vihreissä etuajo-oikeus on Pekka Haavistolla, jos hän haluaa ehdolle, kuten tuntuu haluavan. Kriisiaika nostaa puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk) arvoa. Sen sijaan nyt ei ole Nato-kriitikoiden aika, mikä heikentää vasemmistoliiton kykyä asettaa ehdokas. Maine Venäjän myötäilijänä pudotti pelistä jo Esko Ahon (kesk) ja Eero Heinäluoman (sd).

Jussi Halla-aho (ps) voisi odottaa ensimmäisellä kierroksella oman puolueensa ääniosuutta korkeampaa kannatusta, mutta presidentiksi hän on liian hapokas. Oikeiston painajainen onkin, että Halla-aho pohjustaa tien punavihreälle presidentille. Rkp ja kristilliset miettivät, kuka uhrautuu oman joukkueen puolesta. Puolue, jolla ei ole ehdokasta, uhkaa kadota kuukausiksi politiikan parrasvaloista.

Puolueiden sisäiset taistot voi ohittaa keräämällä kokoon kansanliikkeen, mutta se on työlästä. On eri asia koota kansanliike kuin saada kansanliikkeen ehdokas presidentiksi.

Seuraava presidentti johtaa maata keskellä vaikeita ja vaarallisia aikoja. Nato-Suomen presidentti rakentaa Suomelle uudenlaista suhdetta sekä itään että länteen.

Nato-pöytään Niinistö kattoi jo seuraajalleen lautasen. Demarit eivät lähteneet haastamaan Niinistöä valtaoikeuksista, eikä kokoomus tee isänmurhaa. Nykyisillä presidentin valtaoikeuksilla siis toistaiseksi mennään.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.