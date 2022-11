Investointeja on joskus tapana perustella kertomalla, monenko kaverinsa kanssa investoitu euro palaa takaisin kotiin.

Investointeja on tapana perustella niillä tuotoilla, joita investoinnit myöhemmin tarjoavat. Vahvimmiksi koetaan perustelut, jotka on tarjottu rahamäärinä, numeroina ja kertoimina.

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntija Olli Kärkkäinen on keräillyt harrastuksenaan tällaisia laskelmia uutisista. Esimerkkejä: euron investointi pyöräilyyn tuo kahdeksan euron hyödyt. Työpaikkaliikuntaan tehty euron investointi tulee 5,5 euron arvoisena takaisin. Kansalaisopistoihin käytetty raha muuttuu kolminkertaiseksi. Sijoitus työkykyjohtamiseen muuttuu kuusinkertaiseksi. Sama kerroin on mainonnalla: euro mainontaan on kuusi euroa Suomen bruttokansantuotteessa. Yliopistoihin investoitu euro antaa sen sijaan vain 5,26 euron arvonlisän Suomelle.

EU-komissiokin tarjosi juuri oman ideansa. Yksi luonnon ennallistamiseen käytetty euro tuo takaisin 8–38 euron hyödyt.

Euron investointi lottoon tuli muuten viime lauantaina kahdeksana miljoonana eurona takaisin.

