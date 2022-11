Tällä viikolla varmistui, että seuraavissa eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomi menettää kaksi kansanedustajan paikkaa ja Lappi yhden. Vaalipiirien pieneneminen nostaa piilevää äänikynnystä, ja se asettaa äänestäjät epätasa-arvoiseen asemaan.

Seuraavien eduskuntavaalien kannalta saatiin tällä viikolla tärkeä tieto. Lokakuun viimeisen päivän asukasluvut nimittäin ratkaisevat, kuinka monta kansanedustajan paikkaa kullakin vaalipiirillä seuraavissa vaaleissa on.

Asukaslistojen tarkistaminen aiheuttikin muutoksia. Väen vähenemisestä kärsivä Kaakkois-Suomi menettää kaksi paikkaa ja Lappi yhden. Kasvaneet Helsinki, Uusimaa ja Pirkanmaa saavat kukin yhden lisäpaikan. Seuraavissa eduskuntavaaleissa Kaakkois-Suomesta valitaan 15 edustajaa ja Lapista 6. Uudeltamaalta valitaan 37 kansanedustajaa, Helsingistä 23 ja Pirkanmaalta 20.

Suunta on ollut selvillä jo pitkään, eikä se ole muuttumassa. Suomalaiset pakkautuvat asumaan eteläiseen Suomeen, joten eteläisten vaalipiirien edustajien määrä kasvaa.

Tilanne on kuitenkin ongelmallinen, sillä perustuslain edellyttämä poliittinen suhteellisuus toteutuu pienissä vaalipiireissä huonosti. Syynä on niin sanottu piilevä äänikynnys, joka on pienissä vaalipiireissä korkeampi kuin isoissa.

Piilevä vaalikynnys kertoo, kuinka ison osan vaalipiirin äänistä puolueen tai yhteislistan on saatava, jotta se saisi yhden edustajan läpi. Sitä kutsutaan piileväksi, koska Suomessa ei virallisesti ole äänikynnystä.

Eduskuntavaaleissa äänestetään ehdokasta, mutta järjestelmä on oikeasti henkilö- ja puoluevaalin yhdistelmä. Vaalitapa on suhteellinen. Se tarkoittaa, että puolue tai muu ryhmittymä saa edustajia samassa suhteessa kuin se saa ääniä suhteessa muihin.

Vaaleissa vaikkapa 15 prosenttia ääniä keränneen puolueen kuuluisi siis saada 15 prosenttia paikoista. Kussakin vaalipiirissä tulos kuitenkin lasketaan erikseen, joten valtakunnallinen kannatusjakauma ei suoraan ratkaise eduskunnan paikkajakoa. Vaalipiireissäkin suhteellisuus toteutuu eri tavoin, koska piilevät äänikynnykset vaihtelevat.

Piilevä äänikynnys on nyt Uudellamaalla 2–2,5 prosenttia, mutta Lapissa jo selvästi yli kymmenen prosenttia. Pienten ja uusien puolueiden on siksi vaikeampi menestyä pienissä vaalipiireissä. Niissä äänet voivat myös mennä helpommin hukkaan.

Tunnetuin esimerkki on vihreiden silloinen puheenjohtaja Tarja Cronberg, joka putosi vuoden 2007 vaaleissa eduskunnasta, vaikka hän sai silloisessa Pohjois-Karjalan vaalipiirissä toiseksi eniten ääniä ja vihreiden vaaliliitto 11,7 prosenttia vaalipiirin äänistä. Piilevä äänikynnys oli sitä korkeampi.

Tilanne johti uudistukseen, jossa pieniä vaalipiirejä yhdistettiin. Nyt Lapin vaalipiirin yhdistäminen Oulun vaalipiiriin on kuitenkin hankalaa. Uusi yhdistetty vaalipiiri kattaisi maantieteellisesti puoli Suomea. Lisäksi Manner-Suomessa on nyt 12 vaalipiiriä, eli perustuslaissa mainittu vähimmäismäärä. Vaalipiirien yhdistäminen edellyttäisi jonkin vaalipiirin jakamista. Jotkut ovatkin ehdottaneet Uudenmaan jakamista, mutta sekään ei ole ongelmatonta.

Vaalijärjestelmän muuttaminen ja kehittäminen on vaikea tehtävä. Vaihtoehtoja on monenlaisia, ja puolueillakin on valvottavanaan erilaisia etuja. Aivan puhtaalta pöydältä ei voida aloittaa, eikä kaikille täydellistä mallia ole mahdollista rakentaa. Tavoitteetkin vaihtelevat. Osa pitää matalaa piilevää äänikynnystä ongelmana, koska se voi pirstoa eduskuntaa, mutta useimmille ongelma on äänikynnyksen vaihtelu ja sen tuoma epätasa-arvo.

Yksittäisten edustajanpaikkojen siirtyminen vaalipiiristä toiseen ei kuulosta isolta asialta, mutta kun kehitys jatkuu vaaleista toiseen, se saattaa aiheuttaa ongelmia. Kasvava osa ihmisistä voi alkaa ajatella, ettei heidän äänellään ole väliä. Turhautumista voidaan myös ruokkia. Siksi on tärkeää, että vaalijärjestelmä tuntuu reilulta. Siitä huolehtiminen on kansanvallan huoltotyötä.

Puolueiden on syytä alkaa seuraavien vaalien jälkeen tosissaan pohtia, miten vaalijärjestelmää pitäisi kehittää vastaamaan muuttuvaa todellisuutta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.