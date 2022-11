Kiina saa Venäjältä halpaa fossiilista energiaa enemmän kuin uskoikaan. Samaan aikaan Euroopassa on valtava kysyntä Kiinan tuottamille vihreän siirtymän ratkaisuille.

Egyptissä sunnuntaina alkanutta YK:n ilmastokokousta varjostaa pessimismi, sillä maailman maat vaikuttavat luopuneen tavoitteesta rajoittaa lämpötilan nousu 1,5 asteeseen.

Sharm el-Sheikhin ilmastokokousta pidetään jo nyt välikokouksena, vaikka onkin erinomaista, että tämän vuoden kokousta isännöi vaikutusvaltainen Afrikan maa.

Maailman valtioiden antamat päästörajoitussitoumukset ovat yhä kaukana siitä, mitä tarvitaan. Samalla riitely kehitysmaiden tarvitsemasta ilmastorahoituksesta jatkuu. Afrikka odottaa tukea, mutta läntiset teollisuusmaat vaativat Afrikan valtioilta omiakin toimia. Kehitysmaat ja läntiset teollisuusmaat vääntävät ilmastonmuutoksen aiheuttamien tuhojen korvaamisen rahoituksesta. Uutta tarvitaan, eikä vanhojakaan sitoumuksia ole vielä täytetty.

Ilmastoneuvottelujen tunnelmaa kiristää geopolitiikka. Yhdysvaltojen ja Kiinan on vaikea löytää yhteistä maaperää missään asiassa, ja se on planeetalle murheellista. Kun kongressin puhemies Nancy Pelosi vieraili elokuussa Taiwanissa, Kiina ilmoitti päättävänsä ilmastoyhteistyön Yhdysvaltojen kanssa.

Euroopan unioni on ilmastopolitiikan jätti. Edelläkävijän rooli on hyödyttänyt unionia keskellä energia- ja talouskriisiä. Ursula von der Leyenin johtama komissio jää historiaan siitä, että se pani vauhtia vihreään siirtymään jo ennen kuin Venäjä teki venäläisestä fossiilienergiasta irtaantumisesta pakon. On tärkeää, että EU pitää kiinni tavoitteistaan ja lupauksistaan myös energiakriisin keskellä.

Presidentti Donald Trump oli ilmastollekin katastrofi, mutta Joe Biden on presidenttikaudellaan palauttanut hieman luottamusta Yhdysvaltojen toimiin. Bidenin viime kesän ilmasto- ja energiapaketti on amerikkalainen vastine EU:n vihreän siirtymän ohjelmalle Green Dealille, vaikka hiiletöntä siirtymää tukeva rahoitus on kohdistettu teollisuuden sijaan kotitalouksille.

Suurimmat päästäjät ovat Kiina, Yhdysvallat, EU ja Intia. Koska Kiinan ja Yhdysvaltojen keskusteluyhteys ei ainakaan julkisesti toimi, globaali ilmastopolitiikka on jumissa.

” Pohjoismaiset yritykset menestyvät energiakäänteessä.

Kiinan rooli on monella tavalla ratkaiseva. Suunnitelmataloudessa elävä Kiina suuntaa tuotantoaan kovin eri tavoin kuin länsi, mutta maa seuraa tarkasti Euroopan vihreää siirtymää. Kiina saa nyt hyötyjä kahdesta suunnasta: se ostaa Venäjältä halpaa fossiilista energiaa ja myy Eurooppaan vihreään siirtymään tarvittavaa teknologiaa. Kiina myy kriittiset raaka-aineet tuulivoimaloihin, akkuihin ja polttokennoihin.

Ilmastopolitiikassa Kiina ei kuitenkaan ole vapaamatkustaja. Kiinassa koetaan jo rajuja äärisäitä sekä muita ilmansaasteiden ja ilmastonmuutoksen seurauksia, joten ilmastonmuutoksen hillintä on Kiinalle elintärkeää.

Pohjoismaiset yritykset menestyvät energiakäänteessä hyvin, sillä irtaantuminen fossiilienergiasta on Pohjolassa pitemmällä kuin muualla Euroopassa.

Suomella on hyvä maine ekologisen siirtymän edelläkävijänä, ja pääministeri Sanna Marin (sd) on omalla tunnettuudellaan pitänyt maailmalla esillä Suomen kunnianhimoisia kansallisia ilmastotavoitteita. Suomen vahva ilmastobrändi sekä ilmastopolitiikan ennustettavuus ja nopeus ovat todella tärkeitä myyntivaltteja suurimmille vientiyrityksille, ja tätä kilpailuetua on syytä vaalia.

Marin osallistuu maanantaina Sharm el-Sheikhin kokoukseen, ja joukko suomalaisia vientiyrityksiä on mukana kokouksen oheistapahtumissa, joissa energiasiirtymä käännetään investoinneiksi ja bisneskumppanuuksiksi.

Ilmastopolitiikassa voitto on vielä kaukana, mutta tappioonkaan ei kannata alistua. Kunnianhimoa on lisättävä. Teknologiajohtajuus vihreässä siirtymässä tuo suojaa niin meteorologisilta kuin geopoliittisiltakin myrskyiltä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.