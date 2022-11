Ben Zyskowicz ilmoitti lähtevänsä ensi kevään eduskuntavaaleihin. Zyskowiczista saattaa tulla Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja, vaikka eihän hän ole edes vanha.

Kokoomuksen Ben Zyskowicz on päättänyt hakea jatkoa vuonna 1979 alkaneelle kansanedustajauralleen.

Kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz, 68, on sittenkin lähdössä kevään eduskuntavaaleihin. Hän kertoi päätöksestään torstaina Helsingin Sanomien haastattelussa. Zyskowicz arveli aikaisemmin vetäytyvänsä ehdokkuudesta sitkeiden päänsärkyjensä vuoksi, mutta sanoo nyt innon politiikkaan taas löytyneen. Tulossa olevina vaikeina aikoina hänen kokemukselleen voi olla käyttöä, Zyskowicz arvioi.

Se on varmasti totta. Politiikassa on käynyt melkoinen puhuri, kun konkariedustajista Pertti Salolainen (kok) luopui viime vaaleissa, Ilkka Kanerva (kok) kuoli ja Erkki Tuomioja (sd) on vetäytymässä. Jos Zyskowicz tulee valituksi ja istuu täyden kauden, hänestä tulee Suomen historian pitkäaikaisin kansanedustaja.

Ennätysmieheksi Zyskowicz on tosin vielä kovin nuori. Esimerkiksi Yhdysvaltojen senaatissa istuu seitsemän yli 80-vuotiasta, joista 89-vuotias Iowan Chuck Grassley hakee ensi tiistain kongressivaaleissa kuuden vuoden jatkokautta. Häneen verrattuna 76-vuotiaana eläkkeelle kiiruhtava Tuomiojakin on vasta nuorempi valtiomies.

