Neuvotteluja hiertävät nopea inflaatio, vientivetoisen mallin palauttaminen ja kunta-alan palkkaratkaisu.

Meneillään olevien palkkaneuvottelujen kipukohdat on helppo hahmottaa. Ensimmäinen on yhä vauhdikas inflaatio. Toinen on työnantajien pyrkimys palauttaa niin sanottu vientivetoinen malli, johon jo muutama vuosi ehdittiin totutella.

Kolmas on kunta-alan kesäinen ratkaisu, joka takaa kuntien ja hyvinvointialueiden palkollisille automaattisesti suuremmat korotukset kuin mitä teollisuuden palkansaajat saavat neuvoteltua.

Teknologiateollisuuden työnantajat -neuvottelujärjestön sopimusneuvottelut eri palkansaajaliittojen kanssa alkoivat uudelleen pari viikkoa sitten. Kemianteollisuus seurasi vähän myöhemmin perästä.

Kaupan liitto taas keskeytti pari viikkoa sitten neuvottelut toisen vuoden palkankorotuksista Palvelualojen ammattiliiton Pamin kanssa. Kaupan liitto perusteli keskeyttämistään sillä, että ensin pitää saada tietää teknologiateollisuuden ja kemianteollisuuden sopimusten kustannusvaikutus. Kaupan liiton mukaan kaupan alan palkankorotukset eivät saa ylittää vientiteollisuuden korotuksia.

Päätös ei tietenkään ollut Pamin mieleen, ja vielä vähemmän se, että teollisuus määrittelisi prosenttikorotusten ylärajat kaikille muillekin aloille. Sama prosenttikorotus on verrattain hyvätuloiselle metallimiehelle euroissa aivan muuta kuin esimerkiksi osa-aikaiselle kaupan kassalle. Teknologiateollisuuden työnantajat taas olivat hyvin tyytyväisiä kaupan alan ratkaisuun.

Työnantajapuolella on selvästi pyrkimys palauttaa palkkaneuvotteluihin niin sanottu vientivetoinen malli: vientiteollisuus sekä avaa neuvottelukierroksen että määrittää palkankorotusten ylärajan myös muille aloille.

Suomessa on muutama vuosi opeteltu tätä Ruotsista kopioitua palkkamallia. Viime kesänä kuitenkin kunta-ala ajoi ohi ja koko mallin kumoon: kunta-alalle sovittiin ensi vuoden korotukset ensimmäisenä, ja niitä eivät vientiteollisuuden liitot mitenkään pysty ylittämään. Kunnissa maksetaan automaattisesti yli sen, mitä teollisuus sitten sopiikaan.

Teknologiateollisuuden neuvotteluissa on myös seurattu tarkkaan, millaisiin korotuksiin pahimmissa kilpailijamaissa Ruotsissa ja Saksassa päädytään. Ruotsissa Teollisuusliiton sisarjärjestö IF Metall on vaatinut 4,4 prosentin korotuksia yhdelle vuodelle. Saksassa työntekijäjärjestö metalliteollisuus on ainakin jossain osavaltiossa sopinut kahdeksi vuodeksi yhteensä 8,5 prosentin korotukset. Työnantajaliitto taas muistuttaa, että Saksassa ei ole moneen vuoteen sovittu korotuksista, jotka jäävät myöhempien sopimusten pohjalle, vain kertakorvauksista.

Verrokkimaiden palkkavaatimukset antavat pontta myös Teollisuusliiton palkkatavoitteille. Teollisuusliitto sopi vajaa vuosi sitten huomattavan maltillisista palkankorotuksista, kun otetaan huomioon nykyinen inflaatio.

Teknologiateollisuuden nykyinen työehtosopimus on voimassa tämän kuun loppuun, eli noin viikon. Ei kannata toivoa liikaa, että sopimus syntyisi ennen määräaikaa. Tavanomaisen kaavan mukaan neuvottelut aloitetaan helpoimmasta eli tekstipäästä. Raha tulee neuvottelupöytään vasta viimeisenä.

Teknologiateollisuuden työnantajat saattavat venyttää neuvotteluja loppuun asti ihan siinä toivossa, että inflaatioennusteet vähän laskisivat. Silloin palkkaneuvotteluistakin voisi tulla helpommat. Teollisuusliitto taas saattaa tähdätä sopimuksettomaan tilaan, joka alkaa joulukuun alussa. Silloin työrauhavelvoitekaan ei ole enää voimassa. Ja jos Teollisuusliiton sopimusta teknologiateollisuuteen ei ole syntynyt, tuskin mikään muukaan ala tekee sopimusta ennen sitä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.