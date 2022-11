Demokraatit ovat alakynnessä Yhdysvaltojen kongressivaaleissa, sillä vallassa oleva puolue pannaan vastuuseen hintojen noususta.

Bensiinin hinta on Yhdysvalloissa politiikan kuumemittari, vaikka bensa on halvempaa kuin Euroopassa. Lokakuussa bensiinilitrasta joutui Kaliforniassa maksamaan melkein 1,8 euroa.

Vuonna 1992 Yhdysvaltojen presidentti George Bush vanhempi oli juuri voittanut Neuvostoliiton ja kylmän sodan, kun hän joutui kilpailemaan jatkokaudestaan nuorta ja tuntematonta arkansasilaista kuvernööriä Bill Clintonia vastaan. Vaalin olisi luullut olevan läpihuutojuttu, mutta äänestäjät näkivät asiat toisin. Heitä ei kiinnostanut suurvaltapolitiikka vaan talouden pikkuinen taantuma, joka sattui osumaan juuri vaalien alle. Clinton voitti vaalit, joista historiaan jäi hänen avustajansa James Carvillen hokema: ”Se on talous, tomppeli!”

Hiukan samanlaisessa tilanteessa ollaan 30 vuotta myöhemmin, kun amerikkalaiset valmistautuvat ensi tiistaina pidettäviin kongressivaaleihin. Presidentti Joe Biden on palauttanut pannut stopin Vladimir Putinin valloitussodalle Ukrainassa ja palauttanut Yhdysvallat länsileirin johtajaksi. Se ei kuitenkaan lämmitä amerikkalaisia äänestäjiä, jotka katsovat rahojensa hupenemista kaupassa ja bensapumpulla ja syyttävät siitä demokraatteja.

Amerikkalaisten raivo hintojen noususta voi tuntua oudolta, sillä Yhdysvaltojen 8,2 prosentin inflaatio on hiukan alle OECD-maiden keskiarvon. Hintoja ovat kaikkialla ajaneet ylöspäin sodasta johtuva energian kallistuminen ja globaalien tuotantoketjujen pullonkaulat. Lisäksi amerikkalaisten palkat ovat nousseet aika lailla hintojen tahdissa, sillä työvoimasta on pulaa.

Amerikkalaiset äänestäjät eivät kuitenkaan tällaisia asioita mieti. Kesällä tehdyssä kyselyssä 73 prosenttia amerikkalaisista katsoi, että hintojen nousu on paljon tai jonkin verran presidentti Joe Bidenin syytä. Osittain niin onkin, sillä inflaatiota on ruokkinut Bidenin 1,9 biljoonan dollarin koronaelvytys. Rahanjako tosin alkoi jo republikaanipresidentti Donald Trumpin kaudella.

Mitä lähemmäs vaalipäivä on tullut, sitä korkeammalle hintojen nousu on äänestäjien tärkeysjärjestyksessä noussut. Pisteeksi i:n päälle Yhdysvaltojen keskuspankki nosti keskiviikkona ohjauskorkoaan 0,75 prosenttiyksikköä.

Se on taas talous, tomppeli.

