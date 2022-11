Kuluttajat säästävät energiaa, ja sää on lämmin.

Lämmin ja märkä syksy pienentää huomattavasti energiakriisin uhkaa Euroopassa. Lisää apua tulee kuluttajilta, jotka ovat onnistuneet vähentämään sähkön kulutusta.

Esimerkiksi Suomessa kului sekä syyskuussa että lokakuussa selvästi vähemmän sähköä kuin vuosi sitten. Sähköä käytetään koko Euroopassa nyt selvästi säästeliäämmin kuin viime vuosina keskimärin.

Euroopan energiahuollon kannalta kaasun saatavuus on tärkeää. Erityisesti Saksan kaasuvarastojen tilaa on seurattu tarkkaan. Etuajassa täyttyneet varastot alkavat olla jo niin täynnä, että nesteytettyä maakaasua kuljettavat erikoislaivat joutuvat kiertelemään merillä odottelemassa, että lasti mahtuisi jonnekin. Kaasua on nyt Saksassa varastoituna enemmän kuin koskaan aiemmin ja sitä kulutetaan paljon vähemmän kuin aiempina vuosina.

Suomen sähkön saannin kannalta olennaisia tekijöitä ovat sään ohella Olkiluodon ydinvoimalan kolmosreaktori ja Pohjoismaiden vesivarastot. Olkiluoto kolmosen kanssa on vaikeuksia, mutta onneksi kaksi muuta tekijää ovat suopeita. Sää on lämmin, ja sateet ovat täyttäneet vähissä olleita Norjan vesivarastoja. Pohjoismaissa hintaa nosti alkusyksyllä se, että Etelä-Norjan varastot olivat poikkeuksellisen vähissä. Niiden arvioidaan täyttyvän lähiviikkoina.

Jos talvi on lämmin ja Ranska saa lupaustensa mukaisesti huollossa olevia ydinvoimaloita auki, energiakriisin uhka pienenee huomattavasti.

Energiatilanne on jo nyt paljon parempi kuin miltä pari kuukautta sitten näytti. Energian hinta jäänee korkeammalle kuin aiempina vuosina, mutta Eurooppa on osoittanut pystyvänsä sopeutumaan paljon paremmin kuin Venäjän päättäjät uskoivat. Eurooppa ei pysy talutusnuorassa.

Energiakriisiä ei ole peruttu, mutta sitä on ainakin lykätty. Valitettavasti lykkäystä tehdään ilmaston kustannuksella. Säännöstelyyn ja sähkökatkoihin varautuminen tarkoittaa lisää kivihiilen käyttöä.

