Katettu kävelykatu toisi ihmisiä ja elämää takaisin keskustaan.

Helsingin keskustassa sijaitsevaa, jo kävelykaduksi muutettua Keskuskatua ehdotetaan katettavaksi. Ehdotuksella toivotaan lisää elämää keskustaan, joka on näivettynyt asiakkaiden siirryttyä laitakaupungin suuriin kauppakeskuksiin.

Idea on kiinnostava. Etelämpänä Euroopassa tällaisia katettuja kauppakujia, pasaaseja, on usean kaupungin keskustassa. Niissä ulkotila yhdistyy saumattomasti sisätilaan. Helsingissä katoksille olisi erityistä tarvetta, mikä on helppo todeta näin marraskuun kosteassa harmaudessa.

Kun kaupunkiin rakennetaan uutta, havainnekuvissa on aina ikuinen kesä: hymyilevät ihmiset pyöräilevät ja istuskelevat aurinkoterasseilla kevyissä vaatteissa. Nyt ei ulkona siltä näytä.

Kaupunkia ei pidäkään suunnitella vain terassikesää varten. Tulee muistaa myös ne pitkät kuukaudet, jolloin jalankulkijat hakevat suojaa leveitä katuja ja avaria toreja piiskaavalta sateelta ja kovalta tuulelta. Keskuskadun pasaasi voisi ainakin pitää kengät kuivina.

