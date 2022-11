Koronarokotteita ruvetaan jakamaan nykyistä laajemmalle joukolle. Se on järkevää, vaikka lisärokotteista ei välttämättä ole kovin suurta hyötyä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd) sai tahtonsa läpi, kun neljänsiä koronavirusrokotteita ruvetaan jakamaan nykyistä laajemmin myös perusterveelle työikäiselle väestölle. Rokotuksia voidaan jatkossa antaa esimerkiksi kunnissa lääkärin arvion mukaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ei kuitenkaan muuta omaa arvioitaan, jonka mukaan neljänsiä rokotuksia suositellaan vain yli 65-vuotiaille ja riskiryhmiin kuuluville.

Linjaus on järkevä, sillä valtiolla on varastossa 1,3 miljoonaa rokotetta, jotka kannattaa käyttää. Lisärokotuksista on todennäköisesti jonkin verran hyötyä tartuntojen vähentämisessä ja vakavan tautimuodon estämisessä. THL ei ole pitänyt hyötyä niin merkittävänä, että koko kansan massarokotuksiin olisi perusteita, muttei ole aiemminkaan vastustanut rokotteiden jakamista halukkaille esimerkiksi terveyskeskusten tai työterveyshuollon kautta influenssarokotusten tapaan.

Pääasia on, että niin rokotusten kuin muidenkin lääketieteellisten hoitojen antamisesta päättävät jatkossakin asiantuntijat eivätkä poliitikot.

