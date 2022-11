Ukrainan viralliset edustajat ovat suhtautuneet varauksellisesti Venäjän ilmoitukseen vetäytyä Hersonin kaupungista. Kaupungin vapauttaminen on kuitenkin henkisesti ja strategisesti tärkeää.

Ukrainan viralliset edustajat ovat suhtautuneet varauksellisesti Venäjän keskiviikkoiseen ilmoitukseen vetää joukot eteläisessä Ukrainassa miehittämästään Hersonin kaupungista Dnepr-joen vastarannalle. Taustalla on tervettä, kokemuksen tuomaa epäluuloa Venäjän sodanjohdon puheita kohtaan ja pelkoa siitä, että Venäjä yrittää virittää Ukrainan joukoille ansan Hersonissa.

Tiedot paikan päältä ovat vielä epäselviä ja osin ristiriitaisia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei Venäjällä ole Hersonissa kyvykkyyttä mihinkään isoon harhautusoperaatioon. Vetäytymiskäskystä kertoi silmin nähden väsynyt, epäselvästi ja tavujaan nieleskellen puhunut puolustusministeri Sergei Šoigu, joka näytti ymmärtäneen vaihtoehtojen olevan vähissä. Muistissa on, kuinka syyskuussa Venäjän armeija pakeni aiemmin miehittämältään Harkovan alueelta paikallisväestöltä varastetuilla polkupyörillä. Nyt Venäjä voi yrittää vetää joukkonsa ja kaluston Hersonista joen yli edes jossain järjestyksessä.

Venäjän joukkojen vetäytyminen on kuitenkin vain Venäjän oma ilmoitus, ei osapuolten neuvottelujen tulos. Se tarkoittaa, ettei Venäjän tarvitse edes esittää noudattavansa mitään sääntöjä. Venäjä voi myös vetäytyä tai olla vetäytymättä siinä tahdissa kuin tahtoo. Ukrainalaisten varovaisuuteen on siis syynsä.

Silti Ukrainassa ollaan nyt merkittävän käänteen edessä.

Hersonin miehitys oli yksi Venäjän voitoista sen helmikuussa aloittamassa suurhyökkäyksessä. Herson oli myös ainoa keskuskaupunki, jonka Venäjä on saanut miehitettyä hyökkäyksessään. Kaiken lisäksi Venäjän johtaja Vladimir Putin ehti jo pakkoliittää miehitetyn Hersonin ja julistaa sen ikuiseksi osaksi Venäjää.

Kyseessä on siis Ukrainalle tärkeä psykologinen voitto. Menestyksellinen eteneminen miehitettyjen alueiden vapauttamisessa antaa Ukrainalle selkänojaa pyytää länneltä lisää tukea.

Herson on Ukrainalle tärkeä myös strategisesti. Venäjän huoltoreitteinä käyttämät maantiet miehitetylle Krimille sekä useat logistiikkakeskukset ja asevarikot ovat sieltä iskuetäisyyden päässä. Myös Odessaa on helpompi puolustaa Hersonin vapauttamisen jälkeen.

Käytännössä Dnepristä on tulossa uusi rintamalinja eteläisessä Ukrainassa. Venäjän on vaikea tulla joen yli takaisin. Ukrainankaan ei ole helppoa jatkaa etenemistään, sillä Venäjä on linnoittanut Dneprin itärantaa jo jonkin aikaa. Todennäköisesti tilanne pysähtyy joelle ainakin talveksi. Se ei tarkoita sodan taukoamista.

Hersonin menetys on tietenkin nöyryytys Putinille, jonka päätöksellä koko laittomaan hyökkäykseen helmikuussa ryhdyttiin. Myös nyt annettu vetäytymiskäsky on luonnollisesti Putinin hyväksymä, vaikka häntä ei olekaan näkynyt mailla halmeilla, kun ikäviä ja kiusallisia uutisia on jouduttu kertomaan. Se on jäänyt Šoigun ja kenraali Sergei Surovikinin tehtäväksi. Virallisesti Venäjällä puhutaan ”manööveristä”, jota selitetään parhain päin. Propaganda pyörii ylikierroksilla pitääkseen Putinin puhtaana ja syyttömänä.

Vetäytyminen on sotilaallisesti järkevä päätös, sillä Hersonissa olevien joukkojen huolto joen yli olisi vaikeaa. Tämä on ollut selvää jo pitkään, mutta joidenkin arvioiden mukaan Putin taipui sotilaiden pyyntöön vasta Yhdysvaltojen välivaalien tuloksen selvittyä.

Venäjän vetäytyminen Hersonista on tuorein esimerkki siitä, että koko hyökkäys Ukrainaan oli valtava virhe. Putin aloitti sodan, jota ei voi voittaa. Niin isoja virheitä tekevät vain johtajat, jotka pitävät itseään virheettöminä.

