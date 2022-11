Suomen ja Ruotsin rooleista Natossa tulee erilaiset jo ihan siksi, että Suomi on Venäjän rajanaapuri ja siten etulinjan maa.

Nato-keskustelussa pyörii uusi iskusana, 360 astetta. Asteluku tulee Naton uudesta strategisesta konseptista, jonka mukaan Naton puolustus kattaa kaikilta ilmansuunnilta tulevat uhkat. Turkille tärkein huoli on terrorismin uhka. Eteläisten Nato-maiden huolet liittyvät Pohjois-Afrikkaan, Yhdysvaltojen Kiinaan. Avaruus ja kyber ovat Naton agendalla.

Kun Suomen puolustusajattelu kiepsahtaa ympäri täyden kierroksen, paluupisteessä tuijotetaan samaan suuntaan kuin lähtöpisteessä: Venäjään.

Suomi pyrki Natoon Venäjän uhan vuoksi, ja Natossakin Suomen huomio on Venäjän uhassa. Vaikka Suomi ja Ruotsi ovat yhä tarkkailijajäseniä, maita sovitetaan jo osaksi Naton puolustussuunnittelua. Naton asiantuntijat perkaavat läpi Suomen sotilaallista kykyä ja sen puutteita.

Nato uudistaa juuri joukkorakennettaan vastaamaan Ukrainan sodan jälkeistä todellisuutta. Suomen lähtökohtana on, että Natossakin Suomi keskittyisi omaan puolustukseensa. Mutta koska kyse on puolustusliitosta, Suomi jakaa omista resursseistaan myös muille. Iso kulttuurimuutos on myös se, miten Nato vaikuttaa siihen, miten ja millä resursseilla Suomea puolustetaan.

Natolla on oltava koko ajan tiedossa tarvittavat joukot ja kyvyt suunnitelmiensa toteuttamiseen. Suomi joutuu osoittamaan omat kiintiönsä joukkoja Naton eri joukkokategorioihin.

Suomi osallistuu myös ilmatilavalvontaan Baltiassa tai Länsi-Balkanilla, Naton merivoimaosastojen toimintaan sekä joukkoihin itäisissä Nato-maissa. Joukkoja Bulgariassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Virossa vahvistettiin, kun Venäjä hyökkäsi helmikuussa Ukrainaan. Edessä on Naton nopean toiminnan joukkojen valmiusvuoroja ja osallistumista kärkijoukkoihin.

Suomi on rakentanut oman puolustuksensa sellaiseksi, että reserviläisistä kootut joukot ovat parhaimmillaan puolustaessaan Suomea Suomessa eikä järjestelmiä ja joukkoja saa ketterästi siirreltyä toiselle puolelle maailmaa. Suomi voi löytää Natossa yllättäviäkin hengenheimolaisia, kuten Puolan ja Turkin.

Jatkossakin Suomi ja Ruotsi tekevät puolustusyhteistyötä keskenään ja myös Norjan kanssa. Joitakin asioita Suomen kannattaa tehdä Viron kanssa, toisia kaikkien Pohjoismaiden kesken. Suomen suhdetta Yhdysvaltoihin on tärkeä entisestään syventää. Joissain tilanteissa Naton päätöksenteko voi olla niin hidasta, että nopeinta toimintaa kriisissä tarjoaisivat brittijohtoiset Jef-joukot.

Natoon muodostuu jonkinlainen Pohjolan blokki, vaikka blokkipuhe vaivaa monia niin Suomessa kuin Virossakin. Virolaisten kommentaattorien sanailussa kuuluvat Suomen ja Viron vanhatkin jännitteet. Ristivetoa tuo se, että vaikka Suomen Nato-jäsenyys on Virolle mieluisaa, eniten Viroa kiinnostaa Yhdysvaltojen huomion pysyminen Baltiassa.

Viro oli Suomelle tärkeä kanava Natoon ja Suomi Virolle kanava Kremliin. Nyt suhde muuttui, ja uutta kieltä haetaan vielä. Varsinkin pääministeri Sanna Marin (sd) on kehunut Viron kovaa Venäjän-linjaa. Viron rooli Natossa kasvaa, jos pääministeri Kaja Kallas nousee Naton seuraavaksi pääsihteeriksi Jens Stoltenbergin jälkeen. Nimi on jo hyvin esillä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.