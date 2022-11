Trumpilla on edessään selviytymistaistelu

Kehno vaalitulos uhkaa Donald Trumpin otetta republikaanipuolueesta, mutta Trump tuskin luopuu suosiolla.

Floridan kuvernöörinvaalissa murskavoiton saanut Ron DeSantis on nyt republikaanien nouseva tähti, joka uhkaa jättää Donald Trumpin varjoonsa.

Yhdysvaltojen tiistaina pidetyt vaalit eivät olleet entisen presidentin Donald Trumpin uran loppu, mutta lopun alku ne saattoivat olla. Vaalitulos oli Trumpille monella tavalla kauhea: republikaanit eivät saaneet Trumpin toivomaa murskavoittoa, Trumpille lojaalit ehdokkaat menestyivät huonosti ja Trumpin pahin kilpailija Ron DeSantis sai äänivyöryn Floridan kuvernöörinvaalissa. Nämä kaikki heikensivät Trumpin asemaa.

Ennen vaaleja Trump oli toivonut voivansa julkistaa ehdokkuutensa heti suurvoiton jälkeen. Se olisi voinut nostaa hänet niin ylivoimaiseen asemaan, että DeSantis ja muut kilpailijat olisivat suosiolla siirtäneet tähtäimensä vuoden 2028 vaaleihin.

Trump joutuu kuitenkin istumaan käsiensä päällä, sillä ehdokkuuden julkistaminen tekisi tulossa olevasta Georgian senaatinvaalin uusinnasta äänestyksen Trumpista, eikä siinä välttämättä kävisi hyvin. Niinpä Trump saa seurata katkerana, kun republikaanit juhlivat puolueen uudeksi tähdeksi noussutta DeSantisia. Oikeiston Fox-kanava on jo kääntynyt DeSantisin taakse, ja samaa harkitsevat varmasti nyt monet puolueen rahoittajat. Trumpista on tullut puolueelle myrkkytynnyri, josta pitäisi jotenkin päästä eroon.

Trumpia ei kannata ikinä aliarvioida. Nurkkaan ajettuna hän on vaarallisimmillaan. Trump taistelee selviytymisensä puolesta, sillä hän tarvitsee poliittista suojaa häntä uhkaavilta oikeusjutuilta. Sotakassassa Trumpilla on vaaleja varten kerätyt 500 miljoonaa dollaria. Joten eiköhän tästä sota tule – ja ensiksi DeSantisia vastaan. Tutut gangsteriuhkailunsa Trump on jo aloittanut.

Trump on osoittanut olevansa valmis tuhoamaan vastustajansa keinolla millä tahansa. Se, miten pitkälle Trump kykenee menemään, kävi selväksi viimeistään kongressin valtauksessa tammikuussa 2021. Jos Trumpin on voittaakseen poltettava republikaanipuolue kivijalkaan asti, se tuskin häntä hillitsee.

Vuosien varrella jotkut republikaanipoliitikot ovat uskaltaneet nousta Trumpia ja tämän punaista armeijaa vastaan – ja maksaneet siitä kalliisti. Siksi useimmat republikaanit ovat purreet hammasta ja nöyristelleet Trumpin edessä. Niin on tähän asti tehnyt myös Ron DeSantis, mutta nyt naamiot ja hanskat on riisuttu ja edessä on ratkaiseva taistelu puolueen omistuksesta ja suunnasta.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.