Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi aiotaan kaventaa ensi kesänä yksikaistaisiksi, vaikka alueen yrittäjät olisivat toivoneet vaikeiden vuosien jälkeen hengähdystaukoa.

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta hyväksynee tänään kokeilun, jossa Eteläesplanadi ja Pohjoisesplanadi muutetaan yksikaistaisiksi. Hanke on osa kaupunkistrategiaa, johon kuuluu kävelykeskustan laajentaminen.

Kävelykeskusta on hyvä asia. Kysymys on, mitä tehdä autoille. Helsingissä on valittu linja, jossa autoliikenteen sujuvuutta ei edistetä vaan autojen toivotaan vähenevän, kun autoilusta tehdään kalliimpaa ja hankalampaa. Espojen kaventaminen yhdessä keväällä alkavan Mannerheimintien jättiremontin kanssa kiristääkin taatusti autoilijoiden hermoja.

Kireällä ovat hermot myös Espan yrittäjillä. He ovat toivoneet aikalisää toipuakseen koronaviruspandemiasta, matkailijoiden vähenemisestä ja uusien ostoskeskusten tuomasta asiakaskadosta.

Espan uudistus voi hyvinkin toimia osana keskustan kokonaiskehittämistä, mutta nyt muutosta on ajettu irrallisena, kiireellä ja luultavasti myös väärin perustein: tuskin tässä oikeasti vain vuoden kokeilusta on kyse. Ei Helsinkiä näin pitäisi kehittää.

